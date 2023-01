Cantor e compositor David Crosby morre aos 81 anos

David Crosby, um dos cantores de rock mais influentes dos anos 1960 e 1970, mas cujo vício voraz em drogas o levou à prisão, morreu aos 81 anos, informou a revista Variety nesta quinta-feira (19), citando um comunicado da esposa de Crosby.

"É com grande tristeza, após uma longa doença, que nosso amado David (Croz) Crosby faleceu", disse sua esposa à Variety.

Crosby foi membro fundador de duas bandas de rock reverenciadas: os Byrds, influenciados pelo country e pelo folk, para quem ele co-escreveu o hit Eight Miles High, e o Crosby, Stills, Nash and Young (CSNY), que definiu o lado suave da música da geração de Woodstock. Ele foi incluído no Hall da Fama do Rock & Roll como membro de ambos os grupos.

Musicalmente, Crosby se destacou por suas intrincadas harmonias vocais, afinações abertas pouco ortodoxas na guitarra e composições incisivas. Seu trabalho com os Byrds e CSN/CSNY misturou rock e folk de novas maneiras e sua música se tornou parte da trilha sonora da era hippie.

Pessoalmente, Crosby era a personificação da frase "sexo, drogas e rock 'n' roll", e um artigo da revista Rolling Stone de 2014 o classificou como "o sobrevivente mais improvável do rock".

Além do vício em drogas que acabou levando a um transplante para substituir um fígado desgastado por décadas de excesso, sua vida tumultuada incluiu um grave acidente de motocicleta, a morte de uma namorada e batalhas contra hepatite C e diabetes.

"Estou preocupado que o tempo que tenho aqui seja tão curto e estou profundamente chateado comigo mesmo pelos 10 anos --pelo menos-- de tempo que perdi apenas sendo esmagado", disse Crosby ao Los Angeles Times em julho de 2019. "Tenho vergonha disso."

Crosby disse ao Times que caiu "tão baixo quanto um ser humano pode chegar".

Ele também se afastou de muitos de seus famosos ex-companheiros de banda, pelo que muitas vezes expressou remorso nos últimos anos.

Seus hábitos com drogas e personalidade muitas vezes abrasiva contribuíram para o fim do CSNY e os membros acabaram parando de se falar.

No documentário de 2019 David Crosby: Remember My Name, ele deixou claro que esperava que eles pudessem trabalhar juntos novamente, mas admitiu que os outros "realmente não gostam de mim".

Olhando para trás, para a turbulenta década de 1960 e sua vida, Crosby disse à revista Time em 2006: "Estávamos certos sobre os direitos civis; estávamos certos sobre os direitos humanos; estávamos certos sobre a paz ser melhor do que a guerra... Mas acho que não sabíamos diferenciar nossa bunda de um buraco no chão em relação às drogas, e isso nos afetou bastante".

Crosby nasceu em 14 de agosto de 1941, em Los Angeles. Seu pai era um diretor de fotografia que ganhou um Globo de Ouro por Matar ou Morrer em 1952 e sua mãe o apresentou ao grupo folk The Weavers e à música clássica.

