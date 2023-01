Nepal: autoridades não têm esperança de encontrar sobreviventes

Depois do trágico acidente aéreo desse domingo (15), o Nepal declarou hoje luto nacional. A caixa-preta do avião foi encontrada nas últimas horas pelas autoridades que informaram que o número de mortos é de, pelo menos, 68 pessoas. Embora estivessem a bordo 72 pessoas, a esperança de encontrar sobreviventes é quase nula. As equipes de resgate continuam, contudo, a procurar corpos no local.

"Recolhemos 68 corpos até agora. Estamos procurando mais quatro", disse Tek Bahadur, chefe do distrito de Taksi, localidade onde caiu o avião. “Rezamos por um milagre, mas, a esperança de encontrar alguém vivo é nula".

Segundo a mesma fonte, tanto a caixa-preta do cockpit, quanto a que grava os dados de voo foram encontradas em bom estado. A informação é da agência de notícias Reuters, que adianta que as causas do acidente ainda não foram determinadas.

Uma testemunha, que filmou a queda do avião da varanda de casa, disse ter visto a aeronave voar baixo antes de virar repentinamente para a esquerda.

"Fiquei chocado", disse Diwas Bohora, citado pela agência de notícias Associated Press.

Causas desconhecidas

Ainda não se sabe a causa do acidente mas, segundo um vídeo publicado nas redes sociais por um passageiro, o bimotor teria se desviado bruscamente para a esquerda ao se aproximar do aeroporto de Pokhara.

O Nepal tem algumas das pistas mais isoladas do mundo, ladeadas por montanhas altas, sendo as aterrissagens um desafio até mesmo para pilotos experientes. Além disso, o clima também muda rapidamente nas regiões montanhosas, criando condições de voo ainda mais desafiadoras.

Em maio de 2022, a queda de um bimotor Twin Otter, da empresa nepalesa Tara Air, matou 22 pessoas logo após a decolagem de Pokhara. Os destroços foram encontrados um dia depois, na encosta de uma montanha, a cerca de 4.400 metros acima do nível do mar.

O pior desastre aéreo da história do Nepal, no entanto, ocorreu em setembro de 1992. Todos os 167 ocupantes de um Airbus A300, da Pakistan International Airlines, morreram quando o avião caiu ao aproximar-se de Katmandu.

A Autoridade de Aviação Civil do país disse que a aeronave ATR 72, da Yeti Airlines, estabeleceu contato com o aeroporto pela última vez perto do desfiladeiro de Seti, no centro do país, às 10h50 (horário local). O avião tinha saído da capital Katmandu com destino a Pokhara, por volta das 10h30 (hora local), e caiu durante a manobra de aproximação do Aeroporto internacional de Pokhara, no vale do Rio Seti.

Pokhara, localizada a 200 quilómetros a oeste de Katmandu, é a porta de entrada para o circuito de Annapurna, um trilho de caminhada popular no Himalaia.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.