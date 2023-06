Tropas ucranianas avançam após "sucesso parcial" no sul

As forças ucranianas estão se concentrando e atacando no front Sul, depois de terem obtido "sucesso parcial" no último dia, e estão enfrentando um grande ataque russo no Leste, disse a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, nesta quarta-feira (21).

A Ucrânia relatou a recaptura de oito vilas no Sul nas últimas duas semanas. Embora pequenos, os avanços são os maiores dos militares ucranianos desde novembro, à medida que percorrem áreas fortificadas e minadas sob controle russo.

"Eles tiveram sucesso parcial no último dia, consolidaram-se nas fronteiras que foram alcançadas e igualaram a linha de frente", disse a vice-ministra da Defesa.

Ela afirmou que as forças de Kiev continuam as operações ofensivas em direção à cidade de Melitopol, um reduto russo nas profundezas do território ocupado, e em direção a Berdiansk, no Mar de Azov.

Contraofensiva

Kiev se preparou por meses para uma contraofensiva vista como um momento crucial na guerra contra Rússia, mas impôs um blecaute nas comunicações e os relatos independentes são escassos.

Analistas militares dizem que é muito cedo para tirar conclusões sobre o sucesso ou não das duas semanas de operações.

Eles afirmam que Kiev ainda não comprometeu a maior parte de suas forças, uma parte das quais foi treinada e equipada pelo Ocidente, mas que as posições avançadas da Ucrânia permanecem a alguma distância da principal linha defensiva da Rússia.

Rússia e Ucrânia dizem ter provocado pesadas baixas à outra parte. Jornalistas da Reuters que visitaram dois vilarejos libertados na semana passada viram os corpos de soldados russos mortos no chão, bem como veículos blindados queimados.

Em declaração no Telegram, Hanna Maliar relatou intensos combates no Leste, especialmente perto da cidade de Lyman, que Kiev recapturou das forças russas em outubro.

"No Leste, os defensores continuam a conter um ataque em grande escala das forças russas nas direções de Lyman e Bakhmut", disse a vice-ministra.

Ela acrescentou que o Leste continua sendo o foco principal das ações ofensivas da Rússia e que Moscou ainda pretende atingir os limites das regiões de Donetsk e Luhansk, que compõem a área industrial de Donbas.

A Rússia disse que suas defesas aéreas derrubaram três drones na região de Moscou nesta quarta-feira (21), no que chamou de tentativa de ataque ucraniano.

A Reuters não pôde verificar de forma independente a situação no campo de batalha.

