Acidente com ônibus no Sul do México deixa 29 mortos

Vinte e nove pessoas morreram e 19 ficaram feridas quando o ônibus em que seguiam caiu num barranco no Sul do México, em área montanhosa do estado de Oaxaca, informaram as autoridades.

"Os números que temos, 12 horas após o início das operações de resgate, são de 29 mortos e 19 feridos", disse o procurador estatal Bernardo Rodriguez Alamilla, por telefone.

O ônibus, de uma empresa de transportes local, tinha partido na noite anterior da Cidade do México, com destino à aldeia de Santiago de Yosondua.

O acidente ocorreu no território de Magdalena Penasco, uma das muitas comunidades de montanha servidas por empresas locais.

O Ministério Público abriu inquérito para investigar as causas do acidente, tendo inicialmente sido considerada a hipótese de falha mecânica.

"Provavelmente, o motorista perdeu o controle" do ônibus, que "caiu mais de 25 metros no barranco", disse o secretário para a Segurança do governo de Oaxaca, Jesus Romero, em entrevista.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.