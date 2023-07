Ataque a escola na China deixa seis mortos

Um homem de 25 anos é suspeito de atacar uma escola de educação infantil na província chinesa de Guangdong nesta segunda-feira (10), matando seis pessoas e ferindo uma, e provocando uma onda de preocupação com a violência contra crianças em escola.

A mídia informou que o ataque no condado de Lianjiang, na província do sul, foi com faca. O suspeito, de sobrenome Wu e de Lianjiang, foi detido, disse a polícia, acrescentando que está investigando.

Alguns meios de comunicação relataram que adultos e crianças estão entre as vítimas.

Embora crimes violentos sejam raros na China devido às leis rígidas sobre armas e segurança, incidentes de esfaqueamento em pré-escolas nos últimos anos levantaram preocupações sobre a segurança escolar.

As últimas notícias provocaram um debate emotivo na plataforma de mídia social Weibo. Às 13h50, no horário local, era o assunto mais debatido, com 290 milhões de visualizações.

Alguns usuários de mídia social pediram que o suspeito enfrentasse a pena de morte.

"É ultrajante fazer isso com crianças que não têm nenhum poder. Quantas famílias serão destruídas por isso... Apoio a pena de morte", disse um usuário do Weibo.

Outro questionou a segurança nas escolas, especialmente após ataques anteriores semelhantes.

"Por que esses casos continuam a surgir?"

Em agosto do ano passado, três pessoas foram mortas e seis ficaram feridas em ataque com faca em uma escola infantil na província de Jiangxi, no sul.

Em 2021, um homem matou duas crianças e feriu 16 em outra escola infantil na região de Guangxi.

Os ataques contra crianças também chamaram a atenção para a saúde mental, que muitas vezes passa despercebida devido ao estigma cultural associado às doenças mentais.

Especialistas em saúde mental apontam a pandemia de covid-19 como um fator importante por trás do aumento dos problemas de saúde mental.

Reportagem adicional de Qiaoyi Li, Ella Cao e Ryan Woo