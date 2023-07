Guerra já matou 9 mil civis ucranianos, revela ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) reviu o balanço de vítimas ucranianas na guerra contra a Rússia. Agora, são quase 9,3 mil os civis mortos desde que começou a invasão russa, em fevereiro de 2022.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas discutiu o fim do acordo para exportação de cereais do Mar Negro. Vários países-membros da ONU acusam a Rússia de chantagear o mundo e alertam que milhões de pessoas vão passar fome. A Rússia atacou nesta terça-feira (18) Odessa com mísseis de cruzeiro, causando danos nas infraestruturas portuárias da cidade, disse um ucraniano.

Ataque de mísseis

"Odessa foi atacada com seis mísseis Kalibr provenientes do Mar Negro", afirmou o representante da administração militar ucraniana da região, Sergei Bratchuk, explicando que todos os mísseis foram abatidos pelas defesas antiaéreas da Ucrânia.

Bratchuk notou que "os destroços dos mísseis abatidos e as explosões causaram danos em objetos das infraestruturas portuárias e em várias casas" em Odessa, um dos três portos ucranianos incluídos no acordo dos cereais que Moscou suspendeu nessa segunda-feira. Um homem ficou ferido numa dessas casas.

A Rússia suspendeu o acordo de exportação de cereais pelo mar Negro a partir de portos ucranianos, argumentando que os compromissos assumidos em relação à parte russa não foram cumpridos.

