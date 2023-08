Bombardeio russo em Kherson mata pelo menos sete civis

Duas localidades da região de Kherson, no Sul da Ucrânia, foram atacadas neste domingo (13). Pelo menos sete civis morreram, incluindo um bebê com menos de um mês e uma criança de 12 anos.

Em Chyroka Balka, morreram cinco pessoas: um homem, um casal, a filha de 23 dias e outro filho de 12 anos.

A criança de 12 anos ficou gravemente ferida nos bombardeios e ainda foi levada para o hospital, onde acabou morrendo.

"Uma família inteira morreu em Chyroka Balka", lamentou o ministro ucraniano do Interior, Ilhor Klymenko.

Na localidade vizinha de Stanislav, duas pessoas morreram devido aos ataques, segundo as autoridades ucranianas.

“Os terroristas nunca vão parar de matar civis de forma voluntária. Devem ser travados pela força”, disse Klymenko no Telegram.

Os militares da Ucrânia recuperaram a parte ocidental da região de Kherson, da ocupação russa em novembro do ano passado. No entanto, as forças do Kremlin continuam a bombardear regularmente a zona reconquistada.

De acordo com as autoridades ucranianas, 500 crianças foram mortas e perto de 1.100 ficaram feridas desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na Rússia, o Ministério da Defesa informou que abateu dois drones ucranianos neste domingo sobre a região de Belgorod e outro sobre a região de Kursk, ambas na fronteira com a Ucrânia.

