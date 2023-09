Estado indiano de Kerala fecha escolas para conter vírus Nipah

O estado de Kerala, no Sul da Índia, fechou algumas escolas, escritórios e transportes públicos nesta quarta-feira (13), para conter a propagação do vírus Nipah, que matou duas pessoas nos últimos dias.

Um adulto e uma criança ainda estão infectados no hospital, e mais de 130 pessoas foram testadas para o vírus, transmitido por meio do contato com fluidos corporais de morcegos, porcos ou pessoas infectadas, disse uma autoridade estadual de saúde.

"Estamos nos concentrando em rastrear precocemente os contatos de infectados e isolar qualquer pessoa com sintomas", disse a ministra da Saúde do estado, Veena George, acrescentando que o vírus detectado em Kerala é variante de Bangladesh, que se espalha de humano para humano com alta taxa de mortalidade, mas com histórico de ser menos infeccioso.

"O movimento público foi restringido em partes do estado para conter a crise", acrescentou a ministra.

Duas pessoas infectadas morreram desde 30 de agosto, no quarto surto do vírus no estado desde 2018, forçando as autoridades a declarar zonas de contenção em pelo menos sete vilarejos no distrito de Kozhikode.

Regras rigorosas de isolamento foram adotadas, com equipes médicas sendo colocadas em quarentena após contato com os infectados.

A primeira vítima foi um pequeno proprietário de terras que cultivava bananas e nozes no vilarejo de Marutonkara, disse uma autoridade que refez o movimento da vítima para rastrear todas as pessoas com quem poderia ter interagido e os locais visitados antes de sua saúde começar a deteriorar.

A segunda morte ocorreu após contato no hospital com a primeira vítima, mostrou uma investigação inicial, mas os dois não eram próximos.

Três equipes federais, incluindo especialistas do Instituto Nacional de Virologia, chegaram nesta quarta-feira para realizar mais testes e pesquisar a população de morcegos nos vilarejos isolados.

O vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto da doença entre criadores de suínos e outras pessoas em contato próximo com os animais na Malásia e em Singapura.

No primeiro surto do Nipah em Kerala, 21 dos 23 infectados morreram, enquanto os surtos de 2019 e 2021 deixaram mais dois mortos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.