Incêndio destrói três discotecas e deixa 13 mortos em cidade espanhola

Um incêndio na cidade espanhola de Múrcia destruiu três discotecas e deixou pelo menos 13 mortos. Não há pessoas desaparecidas.

As pessoas que morreram estavam todas no mesmo espaço de diversão noturna, no primeiro piso do edifício, onde comemoravam um aniversário. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A identificação dos corpos está sendo feita por amostras de DNA.



A discoteca mais afetada pelas chamas funcionava ilegalmente desde o ano passado, depois de ter vencido a licença municipal de funcionamento.

