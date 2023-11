Europa pede prolongamento da trégua para encontrar "solução política"

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, pediu nesta segunda-feira (27) o prolongamento da trégua na Faixa de Gaza, que termina terça-feira, com o objetivo de encontrar uma "solução política" para o conflito.

A trégua, que constitui "primeiro passo importante", deve ser prolongada e "tornar-se duradoura para que possamos trabalhar no sentido de uma solução política", afirmou Borrell no início de uma reunião do Fórum Regional da União para o Mediterrâneo (UpM), em Barcelona.

Jordânia

O ministro jordaniano dos Negócios Estrangeiros, Ayman Safadi, que também participa do encontro, disse que o trabalho para a solução de dois Estados deve começar para "garantir o fim dessa agressão brutal".

Fazem parte da UpM 43 países - os 27 da UE e mais 17 estados mediterrâneos da Europa, do Norte da África e do Oriente Médio, incluindo a Palestina, não reconhecido oficialmente como Estado por todos os restantes.

A UpM foi criada em 2008 e é herdeira da Conferência Euro-mediterrânea, fundada em 2015 e conhecida como "processo de Barcelona", tendo como objetivo fomentar a cooperação na região.

