Parlamento do Quênia aprova envio de policiais para Haiti

Parlamentares do Quênia aprovaram nesta quinta-feira (16) o envio de centenas de policiais ao Haiti em uma missão aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de ajudar o país caribenho a combater a violência de gangues criminosas.

Em julho, o Quênia se comprometeu a oferecer mil policiais depois que o Haiti solicitou ajuda internacional para auxiliar na batalha contra as gangues culpadas pela violência crescente.

Mas, em outubro, um partido de oposição entrou na Justiça e conseguiu uma ordem para suspender o envio.

O partido alegou que o plano não envolvia a participação pública e também era inconstitucional porque somente os militares poderiam ser enviados para fora do país.

A vice-presidente do Parlamento Gladys Boss, convocou uma votação e os parlamentares aprovaram o pedido, citando um relatório que dizia que o envio atende à exigência constitucional de levar em conta as opiniões públicas, que foram coletadas entre 2 e 9 de novembro.

Como o primeiro-ministro do Haiti fez a solicitação para os oficiais do Quênia, o pedido atendeu aos requisitos das leis do país, concluiu um comitê parlamentar.

Gabriel Tongoyo, presidente do Comitê de Administração e Segurança Interna do Parlamento, disse que o prazo do envio é de um ano e que a ONU arcará com os custos.

A Organização estima que cerca de 200mil haitianos tenham sido deslocados durante a escalada da violência, com gangues armadas realizando assassinatos indiscriminados, sequestros, estupros coletivos e incendiando as casas das pessoas.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.