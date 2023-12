Mundo começa a dar boas-vindas ao Ano Novo

Neozelandeses estiveram entre as primeiras pessoas do mundo a comemorar a chegada de 2024 com fogos de artifício em Auckland na segunda-feira (horário local). Os fogos iluminaram o nublado céu noturno e foram acompanhados por um show de lasers e animações.

E foi assim que alguns outros lugares e pessoas ao redor do mundo se despediram de 2023 e deram boas-vindas ao Ano Novo:

Sydney, na Austrália, saudou 2024 com uma deslumbrante queima de fogos de artifício com pirotecnias em prata e ouro para marcar o 50º aniversário de sua famosa Ópera.

Em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin, com uma eleição marcada para março, fez apenas uma referência de passagem em seu discurso de Ano Novo neste domingo (31) à sua guerra na Ucrânia, saudando seus soldados como heróis, mas principalmente enfatizando unidade e determinação compartilhada.

O presidente da China, Xi Jinping, falando hoje em um discurso pela televisão para marcar o Ano Novo, disse que o país consolidou e reforçará a tendência positiva de sua recuperação econômica em 2024 e sustentará o desenvolvimento econômico de longo prazo com reformas mais profundas.

A Coreia do Norte prometeu lançar três novos satélites espiões, construir drones militares e reforçar seu arsenal nuclear em 2024, com o líder Kim Jong Un dizendo que a política dos EUA está tornando uma guerra inevitável, segundo a imprensa estatal publicou neste domingo.

No Vaticano, em suas orações de domingo, o papa Francisco disse: “Desejo a todos um fim de ano pacífico e, por favor, não esqueçam de rezar por mim”.

