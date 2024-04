Número de mortos nos Emirados Árabes por tempestade chega a quatro

As mortes causadas pelas fortes chuvas desta semana nos Emirados Árabes Unidos subiram para quatro, informaram as autoridades nesta sexta-feira, além de inundar estradas e congestionar o Aeroporto Internacional de Dubai.

A tempestade atingiu Omã no fim de semana, matando pelo menos 20 pessoas, antes de atingir os Emirados Árabes Unidos na terça-feira com as chuvas mais fortes em 75 anos de registros.

Duas mulheres e um homem filipinos morreram em seus veículos durante as enchentes, informou o governo de Manila. Um homem dos Emirados, na casa dos 70 anos, também morreu quando seu veículo foi arrastado pelas enchentes em Ras Al Khaimah, no norte do país.

Os cientistas atribuem os eventos climáticos extremos cada vez mais comuns, como as chuvas nos Emirados Árabes Unidos e em Omã, ao aquecimento global causado pelo homem.

O Aeroporto Internacional de Dubai, um dos mais movimentados do mundo e um centro de viagens para o Oriente Médio, ainda estava tentando liberar o acúmulo de voos três dias após a tempestade. Vai limitar as chegadas por dois dias até domingo.

A companhia aérea Emirates, uma das maiores companhias aéreas internacionais do mundo, informou que o check-in estava suspenso para as pessoas que planejavam passar por Dubai, embora aqueles que tinham a cidade como destino final pudessem viajar normalmente.

Até a manhã de sexta-feira, 1.478 voos de e para Dubai haviam sido cancelados desde terça-feira, aproximadamente 30% de todos os voos, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24.

Na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, a companhia aérea estatal Etihad disse que as operações de voo voltaram ao normal.

A estrada principal que liga Dubai a Abu Dhabi permanecia parcialmente fechada na sexta-feira.

As chuvas são incomuns nos Emirados Árabes Unidos, conhecidos por seu clima quente do deserto e temperaturas que podem ultrapassar 50 graus Celsius no verão.

O Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos disse que a chuva pode voltar no final da segunda-feira, mas previu que seria leve, com chance de chuva forte novamente na terça-feira em algumas áreas.

(Reportagem adicional de Neil Jerome Morales em Manila)

* É proibida a reprodução deste conteúdo