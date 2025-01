Colinas nos arredores de Los Angeles são engolidas pelo fogo

As colinas de Hollywood ardem incontrolavelmente na manhã desta quinta-feira (9), quando os piores incêndios florestais da história de Los Angeles se alastram pela cidade e chegam ao coração da indústria cinematográfica norte-americana.

Mais de 100 mil pessoas receberam ordem para deixarem suas casas, pois os ventos secos e com força de furacão atrapalharam as operações de combate ao fogo espalharam as chamas. Pelo menos cinco pessoas morreram desde o início dos incêndios na terça-feira (7).

As residências de estrelas de cinema e celebridades estavam entre as que foram consumidas pelas chamas, que destruíram alguns dos imóveis mais luxuosos do mundo e marcos do showbiz reconhecíveis em todo o mundo.

"Essa tempestade de fogo é a maior", disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, em uma coletiva de imprensa após voltar correndo para a cidade, interrompendo uma viagem oficial a Gana.

Pelo menos seis incêndios florestais separados estavam queimando no Condado de Los Angeles. Três deles estavam totalmente fora de controle, incluindo duas grandes conflagrações nos flancos leste e oeste da cidade e um menor que assola as colinas de Hollywood, logo acima do Hollywood Boulevard e da Calçada da Fama.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles emitiu uma ordem de retirada para as pessoas em uma área dentro do Hollywood Boulevard ao sul, da Mulholland Drive ao norte, da 101 Freeway a leste e do Laurel Canyon Boulevard a oeste – todos endereços icônicos do cinema, da TV e da música. O letreiro de Hollywood fica do outro lado da rodovia.

No lado oeste de Los Angeles, o incêndio de Palisades consumiu 6.406 hectares e centenas de estruturas nas colinas entre Santa Monica e Malibu, correndo pelo Topanga Canyon até chegar ao Oceano Pacífico na terça-feira.

"Estamos com o coração partido, é claro, mas com o amor dos filhos e amigos vamos superar isso", disse o astro do cinema Billy Crystal e sua esposa Janice, anunciando que a casa em Pacific Palisades, onde moravam desde 1979, havia sido destruída.

A personalidade da mídia Paris Hilton disse que estava "com o coração partido além das palavras" depois de ver sua casa à beira-mar em Malibu "queimar até o chão na TV ao vivo".

A vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis postou no Instagram: "Minha comunidade e possivelmente minha casa estão pegando fogo.... Ore se você acredita nisso e, mesmo que não acredite, ore por aqueles que acreditam".

Milhares de habitantes de Los Angeles que fugiam das chamas buscaram refúgio em abrigos temporários.

Foad Farid encontrou refúgio na academia do Westwood Recreation Center sem nada além de seu carro e seu telefone. Os vizinhos deixaram cobertores, roupas, água, pizza e ração para animais de estimação.

Jeff Harris chegou rebocando seu caminhão de comida e começou a servir refeições. "Estou aqui apenas para ajudar", disse ele.

Kevin Williams disse, em um centro para desalojados em Pasadena, que sabia que era hora de fugir quando os botijões de gás nas casas de seus vizinhos começaram a explodir sob o calor.

"O vento soprava forte, as chamas estavam a cerca de 30 ou 40 pés de altura, e você ouvia 'pow, pow, pow'. Parecia uma zona de guerra."

Reportagem adicional Joe Brock, Matt McKnight, Jorge Garcia e Mike Blake, em Los Angeles; Daniel Trotta, Doina Chiacu, Jonathan Allen, David Ljunggren, Shubham Kalia, Gursimran Kaur, Kanishka Singh e Kanjyik Ghosh