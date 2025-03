Após tremor, capital da Tailândia paralisa em meio ao medo e ao caos

Bangcoc se viu paralisada nesta sexta-feira (28) após um forte terremoto sacudir a congestionada capital tailandesa, causando o caos e desencadeando retiradas em toda a cidade, o que deixou milhares de pessoas presas durante a maior parte do dia.

Todos os sistemas de trens urbanos foram suspensos e as estradas ficaram bloqueadas em uma das maiores cidades da Ásia depois que o terremoto na vizinha Mianmar causou tremores de até 7,1 graus de magnitude em Bangcoc, a cerca de 1.020 quilômetros (km) do epicentro.

O tremor matou nove pessoas em Bangcoc, incluindo oito trabalhadores no desabamento de um prédio de 33 andares em construção. As equipes de resgate com cães procuraram sinais de vida, com mais de 100 desaparecidos no local, segundo as autoridades.

Turistas estrangeiros, alguns sem camisa, em roupões de banho ou shorts de banho, tiveram que deixar seus hotéis e se misturaram à multidão de funcionários de escritório retirados de torres de arranha-céus nos distritos comerciais de Bangcoc, muitos em choque com um raro terremoto que fez com que alguns prédios balançassem por minutos.

Enormes multidões se reuniram do lado de fora de hotéis, escritórios e shoppings luxuosos, e foram afastadas dos edifícios altos pela equipe de segurança. Muitos foram direcionados para o extenso Parque Lumpini após avisos de tremores secundários, 11 dos quais com impactos na cidade três horas e meia após o terremoto.

"Eu corri do 7º andar de um shopping center, estava um caos. A cena parecia o fim do mundo. As pessoas gritavam e corriam para se abrigar em algum lugar", disse a professora Yupadee Anujan, de 34 anos, que se refugiou no parque.

"Havia sons de sirenes tocando constantemente. Isso me deixou mais assustada, então tentei caminhar até o parque o mais rápido que pude."

Longa marcha para casa

Vídeos compartilhados nas mídias sociais mostraram água escorrendo pelas laterais do Intercontinental Hotel, de 37 andares, quando os tremores esvaziaram a piscina da cobertura.

Autoridades da cidade de mais de 11 milhões de habitantes receberam 169 ligações relatando danos a edifícios até o fim da tarde (horário local). Abrigos temporários foram montados em toda a cidade para as pessoas que não conseguiam acessar suas casas.

Ônibus estavam lotados, as motocicletas disputavam centímetros para transitar e as calçadas estavam abarrotadas de trabalhadores que tentavam, em vão, chamar táxis, com o trânsito parado.

Veículos nas principais vias públicas estavam com os para-choques para cima. Muitos abandonaram as estradas para fazer longas viagens para casa a pé.

"Acabei de conhecer o termo 'vítima de desastre' de verdade hoje, primeira e última vez, por favor", postou um usuário de mídia social que levou três horas para caminhar oito quilômetros até sua casa.

O governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, ordenou que quatro dos maiores parques da cidade ficassem abertos durante toda a noite e fornecessem comida, água e refúgio para milhares de pessoas que não conseguiam voltar para casa.

Entre elas estava Natcha, que ficou acampada no parque Lumpini até tarde da noite. Ela disse que estava com medo de voltar para seu escritório no 10º andar.

"Quando o terremoto aconteceu e o tremor foi mais intenso, eu não tinha certeza se sobreviveria", disse Natcha, que não quis dar seu nome completo.

"O tremor foi muito intenso."

(Reportagem adicional de Athit Perawongmetha, Orathai Sriring, Artorn Pookasook, Napat Wesshasartar e Juarawee Kittisilpa)

