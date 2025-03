Canadá vai impor tarifas de 25% sobre importações dos EUA, diz Trudeau

O Canadá está impondo tarifas de 25% sobre importações norte-americanas no valor de 30 bilhões de dólares canadenses com efeito imediato, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau a repórteres na terça-feira (3).

Trudeau fez o anúncio poucas horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá.

"Não há absolutamente nenhuma justificativa ou necessidade para essas tarifas hoje", disse Trudeau, acrescentando que o Canadá contestaria as medidas dos EUA na Organização Mundial do Comércio (OMC) e por meio do acordo comercial entre EUA, México e Canadá.

"Se as tarifas dos EUA persistirem, o Canadá imporá uma tarifa de 25% sobre mais 125 bilhões de dólares canadenses em importações dos EUA dentro de 21 dias", afirmou.

*É proibida a reprodução deste conteúdo