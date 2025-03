Diretor palestino que recebeu Oscar é agredido e detido na Cisjordânia

Colonos israelenses agrediram nesta segunda-feira (24) Hamdan Ballal, um dos codiretores palestinos do filme vencedor do Oscar No Other Land, na Cisjordânia ocupada. O diretor foi depois detido por militares israelenses, informaram ativistas no local.

Dezenas de colonos atacaram a aldeia palestina de Susiya, na região de Masafer Yatta, destruindo bens, informou o grupo de ativistas Center for Jewish Nonviolence.

“Começaram a atirar pedras nos palestinos e destruíram um tanque de água perto da casa de Hamdan”, indicou um dos ativistas.

"Os colonos destruíram o carro [de Hamdan] com pedras e cortaram um dos pneus. Todas as janelas e para-brisas foram quebrados", informou um ativista ao Guardian.

Os colonos entraram na casa de Hamdan Ballal e atacaram o diretor, deixando a sua cabeça machucada e sangrando, disseram cinco ativistas que testemunharam o ataque.

Enquanto Ballal estava recebendo atendimento em uma ambulância, ele e outro palestino foram detidos, adiantou o grupo de ativistas. Hamdan foi detido e levado às autoridades.

O filme No Other Land, que ganhou este ano o Oscar de melhor documentário, relata a luta dos habitantes de Masafer Yatta para impedir os militares israelenses de demolirem suas aldeias.

O filme tem dois correalizadores palestinos, Ballal e Basel Adra, ambos residentes em Masafar Yatta, e dois realizadores israelenses, Yuval Abraham e Rachel Szor.

*Com informações da Lusa

