Papa não corre perigo imediato e responde ao tratamento, diz Vaticano

O papa Francisco não corre mais risco imediato de morte e está respondendo bem ao tratamento no hospital, disse o Vaticano nesta segunda-feira, em um sinal de progresso enquanto o pontífice de 88 anos luta contra uma pneumonia dupla.

Francisco está internado no hospital Gemelli, em Roma, há mais de três semanas. Ele foi internado em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave que exigiu tratamento contínuo.

Em sua última atualização médica, o Vaticano disse que os médicos do papa decidiram suspender um prognóstico "cauteloso" anterior, o que significa que o pontífice não está mais em perigo imediato.

"As melhoras registradas nos dias anteriores se consolidaram ainda mais, conforme confirmado por exames de sangue e avaliações clínicas, bem como uma boa resposta aos tratamentos medicamentosos", afirmou.

Embora os médicos tenham retirado o prognóstico anterior, o Vaticano disse que ainda espera que Francisco "continue o tratamento com medicamentos em um ambiente hospitalar por mais dias".

Não foi dado um prazo exato para o papa receber alta.

O papa foi descrito como estando em uma condição estável ou melhorando na última semana, após duas crises de "insuficiência respiratória aguda" em 3 de março.

O Vaticano disse mais cedo nesta segunda-feira que Francisco continuava seu tratamento e estava sendo submetido a fisioterapia respiratória para ajudar em sua respiração.

O pontífice, que tem usado uma cadeira de rodas nos últimos anos devido a dores nos joelhos e nas costas, também continuou com a fisioterapia para ajudar na mobilidade, disse o Vaticano.

O papa está recebendo oxigênio no hospital, usando uma pequena mangueira de oxigênio no nariz durante o dia e ventilação mecânica não invasiva à noite, enquanto dorme.

Francisco teve vários episódios de problemas de saúde nos últimos dois anos e é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando jovem e teve parte de um pulmão removida.

A pneumonia dupla é uma infecção grave em ambos os pulmões que pode inflamar e causar cicatrizes, dificultando a respiração.

Francisco, que na quinta-feira celebrará o 12º aniversário de sua eleição como papa em 2013, não é visto em público desde que entrou no hospital, a ausência mais longa de seu papado.

Médicos não envolvidos nos cuidados de Francisco disseram que o papa provavelmente enfrentará um longo e difícil caminho para a recuperação, dada a sua idade e outras condições médicas.

O papa, que é conhecido por trabalhar até a exaustão, continuou a trabalhar no hospital.

No domingo, o papa realizou sua terceira reunião durante sua recuperação no hospital com o cardeal Pietro Parolin, o segundo oficial do Vaticano, e o vice de Parolin.

O Vaticano disse que o papa também tem assistido à transmissão ao vivo de um retiro espiritual anual de uma semana que muitos funcionários do Vaticano estão participando como parte dos preparativos para a Páscoa, em abril.

