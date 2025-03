Papa permanece estável e radiografia confirma melhora, diz Vaticano

Cidade do Vaticano

O papa Francisco permanece estável no hospital e uma recente radiografia do tórax confirmou a melhora em sua condição, disse o Vaticano nesta quarta-feira (12), em mais um sinal de progresso, já que o pontífice de 88 anos luta contra uma pneumonia dupla.

Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, com uma infecção respiratória grave que tem exigido tratamento contínuo.

Em sua última atualização médica, o Vaticano disse que a condição clínica do papa era estável. Ele disse que uma radiografia do tórax realizada na terça-feira "confirmou radiologicamente as melhoras registradas nos dias anteriores".

Francisco tem sido descrito em uma condição estável ou de melhora há mais de uma semana, mas o Vaticano não deu um prazo para sua alta do hospital.

Seus médicos disseram na segunda-feira que ele não estava mais em perigo imediato de morte, após três semanas de tratamento que incluíram quatro crises respiratórias agudas para o pontífice.

Francisco é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando era jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

O papa, que tem recebido oxigênio durante toda a sua estadia no hospital, tem sido submetido a fisioterapia respiratória para ajudar na respiração.

Ele também continuou com a fisioterapia para ajudar na mobilidade. Francisco tem usado uma cadeira de rodas nos últimos anos devido a dores nos joelhos e nas costas.

Francisco, que celebrará o 12º aniversário de sua eleição como papa em 2013 na quinta-feira, não foi visto em público desde que entrou no hospital, a ausência mais longa de seu papado.

Médicos não envolvidos nos cuidados de Francisco disseram que o papa provavelmente enfrentará um longo e difícil caminho para a recuperação, dada a sua idade e outras condições médicas.

O Vaticano não divulgou nenhuma imagem de Francisco no hospital, mas o papa gravou uma breve mensagem de áudio para agradecer aos fiéis em 6 de março.

* É proibida a reprodução deste conteúdo