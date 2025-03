Papa retorna ao Vaticano, mas permanece fora da vista do público

Depois de 38 dias no hospital lutando contra uma pneumonia dupla, o papa Francisco fez sua primeira aparição pública nesse domingo (23), desde 14 de fevereiro, e retornou ao Vaticano.

Mas com os médicos prescrevendo ao pontífice, de 88 anos, mais dois meses de repouso para permitir que seu corpo se recupere totalmente, não está claro com que frequência as pessoas poderão ver o líder de 1,4 bilhão de católicos do mundo nas próximas semanas.

O papa deixou o Hospital Gemelli, de Roma, e retornou à Casa Santa Marta, um pequeno edifício no Vaticano que tem sido sua residência desde a eleição como pontífice em 2013.

Construída em 1996 como um local para os cardeais se hospedarem durante um conclave papal para eleger um novo papa, a Santa Marta é estruturada como um hotel, com quartos de hóspedes em cinco andares, uma pequena cafeteria e uma capela.

Mas as instalações geralmente não são abertas ao público. Nos anos entre os conclaves, o local é principalmente um lar para muitos dos padres que trabalham no Vaticano e têm passes especiais que lhes permitem a entrada.

O papa e seus assessores mais próximos ocupam uma série de salas no segundo andar do edifício. Em seus aposentos particulares, Francisco tem vivido relativamente sem assistência até o momento, cuidando de muitas de suas próprias necessidades e, em grande parte, fora da vista do público.

O Vaticano indicou que nenhum novo arranjo especial foi feito nas instalações para cuidar de Francisco enquanto ele se recupera da pneumonia.

A única mudança foi a instalação de uma nova cama ajustável, com controles eletrônicos para torná-la mais acessível para o papa, que tem usado cadeira de rodas nos últimos anos, informou o Corriere della Sera da Itália.

O vice-diretor do Serviço de Saúde do Vaticano, Luigi Carbone, disse aos repórteres no sábado que Francisco terá profissional de enfermagem 24 horas e continuará recebendo oxigênio suplementar, conforme necessário.

Não se sabe até que ponto Francisco, que tem o hábito de trabalhar até a exaustão, seguirá as ordens de seus médicos de tirar dois meses de descanso.

O papa continuou a liderar a Igreja global mesmo no hospital, fazendo as nomeações habituais de bispos católicos em todo o mundo e também lançando um novo processo de reforma de três anos para a instituição.

Normalmente, Francisco tem pelo menos dois eventos públicos por semana -- uma audiência no Vaticano com peregrinos todas as quartas-feiras e uma oração na Praça de São Pedro todos os domingos. Durante as doenças anteriores, ele manteve esses compromissos, às vezes por meio de um link de vídeo da Santa Marta, quando estava particularmente doente.

O Vaticano não deu nenhuma indicação sobre o que esperar das aparições públicas nas próximas semanas.

Embora o papa estivesse programado para se encontrar com o rei Charles em 8 de abril e liderar as celebrações anuais de Páscoa do Vaticano em 20 de abril, não se sabe se ele manterá esses compromissos.

