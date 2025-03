SpaceX perde controle da nave Starship no espaço em teste fracassado

A SpaceX, de Elon Musk, perdeu contato com seu foguete Starship no espaço nessa quinta-feira (6) durante sua oitava missão de teste, comprometendo uma demonstração de implantação de satélites, a segunda falha consecutiva da companhia este ano.

Diversos vídeos nas redes sociais mostraram destroços riscando os céus ao anoitecer perto do sul da Flórida e das Bahamas, após a desintegração do foguete Starship no espaço, que ocorreu após uma transmissão ao vivo da missão mostrar a nave tombando descontroladamente.

O sistema de foguete, de 123 metros, decolou por volta das 20h (horário de Brasília) das instalações da SpaceX em Boca Chica, no Texas, com seu propulsor Super Heavy de primeiro estágio retornando à terra como planejado.

Mas, minutos depois, a transmissão ao vivo da SpaceX mostrou o estágio superior da Starship girando no espaço e foi possível visualizar múltiplos motores desligados antes que a empresa confirmasse que havia perdido o contato com a nave.

"Infelizmente, isso aconteceu da última vez também, então agora já temos um pouco de prática", disse o porta-voz da SpaceX, Dan Huot, na transmissão ao vivo.

A falha é mais um contratempo para o acelerado programa de desenvolvimento do foguete Starship. O presidente executivo da SpaceX, Elon Musk, tem pressionado por avanços rápidos em seu desenvolvimento em 2025.

Mas a falha na primeira tentativa de lançamento, em janeiro, representa um obstáculo, na visão de Musk, de desenvolvimento, à medida que busca construir um foguete capaz de enviar maiores lotes de satélites ao espaço e levar humanos para a Lua e Marte.

O fracasso no lançamento da Starship em janeiro ocorreu oito minutos após a decolagem, com o foguete explodindo no espaço e espalhando destroços sobre as ilhas do Caribe.

