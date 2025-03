Zelensky: cessar-fogo parcial com a Rússia pode ser implementado

Presidente ucraniano conversou com presidente do EUA, Donald Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que a interrupção dos ataques contra infraestrutura de energia na guerra com a Rússia poderia ser implementada rapidamente, e que a Ucrânia responderia da mesma forma se Moscou violasse os termos do cessar-fogo.

Zelenskiy disse aos repórteres que teve "provavelmente seu telefonema mais substancial" até agora com o presidente dos EUA, Donald Trump, e que não se sentiu pressionado, na primeira conversa entre eles desde uma reunião desastrosa no Salão Oval no mês passado.

Equipes ucranianas e norte-americanas poderão se reunir na Arábia Saudita nos próximos dias para discutir os aspectos técnicos do cessar-fogo parcial, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, após o que ele descreveu como um telefonema "muito substancial" com o presidente norte-americano, Donald Trump.

"Instruímos nossas equipes para resolver questões técnicas relacionadas à implementação e expansão do cessar-fogo parcial. As equipes ucranianas e americanas estão prontas para se reunir na Arábia Saudita nos próximos dias para continuar coordenando os passos em direção à paz", disse Zelenskiy no X.

Ele descreveu sua conversa com Trump como "positiva, muito substancial e franca".

Zelenskiy disse que foi informado por Trump sobre seu telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, após o qual Moscou disse que foi ordenada a interrupção dos ataques a instalações de energia. As autoridades ucranianas, no entanto, disseram nesta quarta-feira que ataques russos atingiram a infraestrutura ferroviária.

A possibilidade de fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia, que são altamente dependentes de suprimentos aliados, também foi discutida na ligação, acrescentou Zelenskiy.

"Falamos sobre a situação na região de Kursk, abordamos a questão da libertação de prisioneiros de guerra e o retorno de crianças ucranianas que foram levadas pelas forças russas", disse o presidente ucraniano.

