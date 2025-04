Ações da China sobem após país indicar abertura para negociar tarifas

Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quarta-feira (9), depois que o país publicou documento oficial indicando abertura para negociações após as tarifas de 104% impostas pelos Estados Unidos (EUA) e promessas do Estado de apoiar o mercado local.

O índice CSI300 abriu em baixa, mas depois recuperou as perdas e fechou em alta de 0,99%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, subiu 1,31%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,68%.

Hoje, a China disse que tomará medidas resolutas e eficazes para proteger seus direitos e interesses em resposta às taxas de 104% do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as importações chinesas.

A China também divulgou documento indicando que Pequim está disposta a se comunicar com Washington para resolver diferenças e atritos que considera normais para as duas maiores economias do mundo.

"Os ativos de risco se recuperaram com um documento que sugere que a China está aberta ao diálogo - embora não confirme que as negociações entre os dois países estejam em andamento e signifique que mais barulho nas manchetes é inevitável", disseram analistas do Citi em nota.

A Reuters informou que os principais líderes da China planejam convocar uma reunião para discutir medidas a fim de impulsionar a economia e estabilizar os mercados de capitais.

As maiores corretoras da China se comprometeram a ajudar a estabilizar os preços das ações domésticas, informou a Bolsa de Xangai, enquanto várias empresas listadas disseram que planejam comprar ações.

A escalada da guerra comercial também fez com que os investidores voltassem sua atenção para setores de alta tecnologia autossuficientes, vistos como vencedores no impulso da China para a independência tecnológica.

Semicondutores e ações relacionadas à inteligência artificial subiram 5,3% e 3,4%, respectivamente.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 3,9%, a 31.714 pontos.

. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,68%, a 20.264 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 1,31%, a 3.186 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzen, avançou 0,99%, a 3.686 pontos.

. Em Seúl, o índice Kospi teve desvalorização de 1,74%, a 2.293 pontos.

. Em Taiwan, o índice Taiex registrou baixa de 5,79%, a 17.391 pontos.

. Em Singapura, o índice Straits Times desvalorizou-se 2,18%, a 3.393 pontos.

. Em Sydney, o índice S&P/ASX 200 recuou 1,80%, a 7.375 pontos.

Europa

O principal índice acionário da Europa despencava nesta quarta-feira, uma vez que a implementação de tarifas recíprocas acentuadas por parte dos EUA aprofundava os temores sobre os danos econômicos causados pela guerra comercial, repercutindo nos mercados.

O índice STOXX 600 caía 3,23%, a 471,17 pontos, devolvendo os ganhos da sessão anterior.

Atualmente, o STOXX 600 está cerca de 15,5% abaixo de seu recorde histórico de fechamento e próximo de queda de 20%, o que confirmaria um "bear market" (mercado baixista).

As ações de bancos caíam 1,4%, à medida que os investidores precificavam totalmente um corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu na próxima semana para sustentar a economia da zona do euro.

As tarifas recíprocas do presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo uma taxa de 20% sobre produtos selecionados da União Europeia (UE), entraram em vigor hoje, e o bloco europeu deverá votar as contramedidas iniciais mais tarde.

As farmacêuticas Roche, Novartis e Novo Nordisk recuavam entre 5,5% e 5,9%, depois que Trump reiterou seus planos para uma tarifa "maior" sobre todas as importações farmacêuticas.

As ações do setor de energia caíam 3,3%, uma vez que os preços do petróleo recuavam para o menor nível em quatro anos, enquanto as mineradoras afundavam 4,3%, já que o maior exportador de metais do mundo, a China, foi atingida por uma enorme tarifa de 104%.

A China prometeu lutar contra o que considera chantagem.

"A China não vai recuar, portanto, sim, isso levará a uma nova escalada", disse Axel Rudolph, analista técnico sênior do IG Group.

"Não acho que a volatilidade esteja perto de acabar. Acho que podemos muito bem estar apenas no início de um grande bear market, disse Rudolph.

. Em Londres, o índice Financial Times recuava 2,69%, a 7.697 pontos.

. Em Frankfurt, o índice DAX caía 3,03%, a 19.666 pontos.

. Em Paris, o índice CAC-A1540 perdia 2,95%, a 6.890 pontos.

. Em Milão, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 3,04%, a 32.633 pontos.

. Em Madri, o índice Ibex-35 registrava baixa de 2,63%, a 1.748 pontos.

. Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizava-se 2,77%, a 6.259 pontos.

