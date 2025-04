Ataque aéreo de Israel em Gaza deixa 10 mortos, entre eles 5 crianças

Dez pessoas morreram neste sábado (26), metade das quais crianças, num ataque aéreo israelense que atingiu uma habitação de três andares na cidade de Gaza, informaram as autoridades de saúde palestinas.

O ataque ocorreu às primeiras horas da manhã e entre os mortos há três mulheres e cinco crianças, segundo o Hospital Shifa, para onde foram transportados os corpos.

As forças militares israelenses afirmaram ter atingido um militante do Hamas, quando a estrutura onde ele trabalhava desabou.

Um parente das dez pessoas que morreram assegurou que nenhuma delas pertencia ao grupo islâmico.

Segundo as autoridades de saúde palestinas, morreram 49 pessoas nas últimas 24 horas em Gaza, na sequência de ataques israelenses.

O ataque ocorre no momento em que uma delegação do Hamas se desloca ao Cairo, no Egito, para negociar um cessar-fogo.

Segundo a agência France Presse (AFP), que cita um representante do grupo, o Hamas estará disposto a fazer um acordo de cessar-fogo em Gaza que inclua a libertação de todos os reféns israelenses de uma só vez e uma trégua de cinco anos com Israel.

A agência francesa lembra que não é claro se a ideia de uma trégua de longa duração foi proposta pelo próprio Hamas ou pelos mediadores egípcios e do Catar.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo contagem da AFP baseada em dados oficiais.

No mesmo ataque, foram raptadas 251 pessoas, das quais 58 continuam detidas em Gaza e 34 já morreram, segundo o Exército israelense.

Uma trégua de 19 de janeiro a 17 de março permitiu que 33 reféns, incluindo oito mortos, regressassem a Israel em troca da libertação de cerca de 1.800 palestinos presos no Estado judaico.

De acordo com números publicados nessa sexta-feira (25) pelo Ministério da Saúde do Hamas, pelo menos 2.062 palestinos foram mortos desde o reinício da ofensiva israelense, em 18 de março, elevando para 51.439 o número de mortos em Gaza desde o início da guerra.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.