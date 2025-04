Ataque com mísseis em Sumy, na Ucrânia, deixa 34 mortos e 119 feridos

O ataque com mísseis russos nesse domingo (13) em Sumy, na Ucrânia, deixou pelo menos 34 mortos e 119 feridos, incluindo 15 crianças, de acordo com os últimos dados fornecidos pelos serviços de emergência da região.

Em declaração divulgada na televisão ucraniana, o porta-voz da organização, Oleg Strilka, informou que sete dos mortos eram menores.

A Rússia atacou o centro de Sumy na manhã do Domingo de Ramos com dois mísseis Iskander consecutivos, lançados no centro da cidade.

O ataque gerou consternação na Ucrânia e as autoridades apelaram urgentemente aos EUA para que tomem medidas decisivas contra a Rússia para forçar o Kremlin a pôr fim aos ataques.

O ataque foi condenado por vários líderes internacionais e instituições.