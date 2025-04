Bloqueio interrompe vacinação contra a pólio na Faixa de Gaza

As Forças Armadas de Israel lançaram, nesta terça-feira (22), uma das maiores ondas de ataques em Gaza das últimas semanas, disseram moradores. Autoridades de saúde emitiram um novo alerta de que o sistema de saúde enfrenta um colapso total devido ao bloqueio israelense a todos os suprimentos.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que uma campanha de vacinação contra a poliomielite apoiada pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de imunizar mais de 600 mil crianças, foi suspensa, colocando a Faixa de Gaza em risco de ressurgimento de uma doença debilitante que já havia sido praticamente erradicada.

Em uma tentativa de pôr fim ao conflito, uma delegação do Hamas chegaria ao Cairo para negociações. Duas fontes disseram que a delegação discutirá uma nova oferta que incluiria uma trégua de 5 a 7 anos após a libertação de todos os reféns e o fim dos combates.

As fontes disseram que Israel, que rejeitou uma oferta recente do Hamas de libertar todos os reféns em troca do fim da guerra, ainda não respondeu à proposta reformulada de trégua de longo prazo. Israel exige o desarmamento do Hamas, o que os militantes rejeitam.

Ataques

Moradores disseram que as forças israelenses bombardearam diversas áreas do enclave com tanques, aviões e barcos. Os ataques atingiram casas, acampamentos de barracas e estradas, acrescentaram.

Os ataques aéreos destruíram escavadeiras e veículos usados ​​para levantar escombros e ajudar a recuperar corpos presos sob as ruínas.

Israel impôs um bloqueio total a todos os suprimentos para Gaza desde o início de março e retomou suas operações militares em 18 de março, após o colapso de um cessar-fogo.

Desde então, ataques israelenses mataram mais de 1,6 mil palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, e centenas de milhares foram forçados a deixar suas casas enquanto Israel tomava o que chama de zona-tampão em território de Gaza.

A campanha de bombardeios israelense, que já dura 18 meses, tornou quase todos os prédios na Faixa de Gaza inabitáveis, e os 2,3 milhões de habitantes do enclave agora vivem, em sua maioria, ao relento, em tendas improvisadas.

Bloqueio total

Desde que o bloqueio total foi imposto, no mês passado, todas as 25 padarias abastecidas pela ONU que produzem pão foram fechadas.

Israel afirma que suprimentos suficientes foram enviados ao enclave durante a trégua de seis semanas para manter os moradores de Gaza vivos por meses. Agências humanitárias afirmam temer que a população esteja à beira da fome e de doenças em massa.

O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Khalil Deqran, declarou que o bloqueio de suprimentos estava colocando em risco a vida de centenas de milhares de pacientes em hospitais da Faixa de Gaza.

Se as vacinas contra a poliomielite não chegarem imediatamente, "prevemos uma verdadeira catástrofe. Crianças e pacientes não devem ser usados ​​como cartas de chantagem política", disse ele. Segundo Degran, 60 mi. crianças já apresentavam sintomas de desnutrição.

Israel afirma que seu bloqueio visa pressionar os militantes do Hamas, que controlam Gaza, a libertar os 59 reféns israelenses restantes, capturados nos ataques de outubro de 2023 que precipitaram a guerra. O Hamas diz estar preparado para libertá-los, mas apenas como parte de um acordo que ponha fim à guerra.

"Israel está agindo em total conformidade com o direito internacional", escreveu o ministro da Defesa, Israel Katz, no X, em resposta ao senador norte-americano Bernie Sanders, que classificou o bloqueio total israelense a Gaza desde março como um crime de guerra.