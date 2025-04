China adverte países contra acordos comerciais com EUA às suas custas

A China acusou Washington nesta segunda-feira (21) de abusar das tarifas e advertiu os países contra a realização de um acordo econômico mais amplo com os Estados Unidos às suas custas, aumentando sua retórica em uma guerra comercial em espiral entre as duas maiores economias do mundo.

Pequim se oporá firmemente a qualquer parte que faça um acordo às custas da China e "tomará contramedidas de maneira resoluta e recíproca", disse seu Ministério do Comércio.

O ministério estava respondendo a uma reportagem da Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto, de que o governo Trump está se preparando para pressionar as nações que buscam reduções de tarifas ou isenções dos EUA para restringir o comércio com a China, incluindo a imposição de sanções monetárias.

O presidente Donald Trump suspendeu as tarifas abrangentes que anunciou sobre dezenas de países em 2 de abril, exceto aquelas sobre a China, destacando a segunda maior economia do mundo para as maiores taxas.

Em uma série de medidas, Washington aumentou as tarifas sobre as importações chinesas para 145%, o que levou Pequim a aplicar tarifas retaliatórias de 125% sobre os produtos norte-americanos, o que efetivamente criou embargos comerciais entre si. Na semana passada, a China sinalizou que suas próprias taxas gerais não aumentariam mais.

"Os Estados Unidos abusaram das tarifas sobre todos os parceiros comerciais sob a bandeira da chamada 'equivalência', além de forçar todas as partes a iniciar as chamadas negociações de 'tarifas recíprocas' com eles", disse o porta-voz do ministério.

A China é determinada e capaz de proteger seus próprios direitos e interesses e está disposta a fortalecer a solidariedade com todas as partes, disse o ministério.

"O fato é que ninguém quer escolher um lado", disse Bo Zhengyuan, sócio da consultoria política Plenum, sediada na China.

"Se os países dependem muito da China em termos de investimento, infraestrutura industrial, conhecimento tecnológico e consumo, não creio que eles aceitarão as exigências dos EUA. Muitos países do Sudeste Asiático pertencem a essa categoria."

Seguindo uma postura de linha dura, Pequim convocará nesta semana uma reunião informal do Conselho de Segurança das Nações Unidas para acusar Washington de intimidação e de "lançar uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento" ao usar as tarifas como armas.

No início deste mês, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse que cerca de 50 países o procuraram para discutir as tarifas adicionais impostas por Trump.

Várias negociações bilaterais sobre tarifas ocorreram desde então, com o Japão considerando aumentar as importações de soja e arroz como parte de suas negociações com os EUA, enquanto a Indonésia está planejando aumentar as importações de alimentos e commodities dos EUA e reduzir os pedidos de outras nações.

(Reportagem de Liz Lee e Laurie Chen em Pequim, Orathai Sriring em Bangcoc e Stanley Widianto em Jacarta)

