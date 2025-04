Combate a incêndio em porto no Irã se mantém pelo terceiro dia

Bombeiros tentam combater, pelo terceiro dia consecutivo, o grande incêndio que devastou o maior porto do Irã, após uma explosão no sábado (26) que matou pelo menos 40 pessoas, informou nesta segunda-feira (28) a imprensa estatal.

Fumaça preta e espessa continua a subir acima dos contêineres empilhados no porto de Shahid Rajaï, de acordo com imagens da televisão estatal iraniana transmitidas hoje ao vivo.

Depois de o incêndio estar controlado, "entraremos na fase de limpeza do local e avaliação dos danos", informou a televisão estatal.

A explosão, ouvida a dezenas de quilômetros de distância, ocorreu no sábado por volta do meio-dia, no horário local, num cais no porto de Shahid Rajaï, por onde passam 85% das mercadorias do Irã.

O porto estratégico fica perto da grande cidade costeira de Bandar Abbas (sul), no estreito de Ormuz, por onde é transportado um quinto da produção mundial de petróleo, mil quilômetros ao sul de Teerã.

A explosão fez pelo menos 40 mortos e mais de mil feridos, de acordo com os últimos números divulgados pelas autoridades.

A causa da explosão ainda não foi determinada, mas de acordo com a alfândega do porto, provavelmente a explosão ocorreu após o início de fogo numa unidade de armazenamento de materiais perigosos e produtos químicos.

O líder supremo do Irã, o ayatollah Ali Khamenei, determinou uma investigação do incidente para saber se a tragédia foi causada por negligência ou intencional.

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, esteve nesse domingo nos hospitais da cidade vizinha de Bandar Abbas para visitar os feridos.

O Ministério da Saúde iraniano pediu aos cerca de 650 mil habitantes da cidade que fiquem em casa "até novo aviso". Também pediu doações de sangue para tratar os feridos.

