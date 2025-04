Em revés para Trump, juíza democrata leva vaga no Supremo de Wisconsin

A democrata Susan Crawford venceu o republicano Brad Schimel na eleição para o Supremo Tribunal de Wisconsin. Para o Partido Democrata, esta é uma grande vitória, uma vez que entende essas eleições como um referendo sobre a popularidade de Elon Musk (foto) e Donald Trump.

No discurso de vitória, na terça-feira (1º) à noite, Crawford afirmou que a vitória é contra o "ataque sem precedentes à nossa democracia".

"Os cidadãos de Wisconsin defenderam-se de um ataque sem precedentes à nossa democracia", disse ela. A seguir, a juíza, que vai ocupar um lugar no Supremo, afirmou que "Wisconsin disse em voz alta que a justiça não tem preço. Os nossos tribunais não estão à venda".

Este resultado significa que os democratas mantêm uma maioria ideológica de quatro para três no Supremo Tribunal de Wisconsin. A maioria é muito significativa porque o tribunal vai analisar e tomar decisões sobre temas como o aborto.

O republicano reconheceu a derrota e quando os apoiadores começaram a vaiar Susan Crawford, Brad Schimel interrompeu-os: "Não, vocês têm que aceitar os resultados".

Musk também comentou a derrota e acusou “a esquerda de corromper o sistema judiciário".

Eleição cara

A vitória democrata acontece apesar de Elon Musk ter gasto milhões de dólares na candidatura de Brad Schimel. Dinheiro que transformou a eleição para o Supremo a mais cara da história norte-americana. Foram gastos cerca de 80 milhões de dólares na campanha, sendo que 20 milhões foram investidos por Elon Musk e grupos de apoio.

O homem mais rico do mundo repetiu no estado de Wisconsin o que fez nas eleições presidenciais, ou seja, “comprou” votos. Ofereceu cheques de um milhão de dólares a eleitores e pagou 100 dólares a todas as pessoas que assinaram uma petição contra "juízes ativistas". Assim que foi tornado público o envolvimento de Musk, as doações populares nos democratas “explodiram”.

A corrida para um lugar no Supremo Tribunal de Wisconsin ficou marcada também pela taxa de participação. Milwaukee, a maior cidade de Wisconsin, registrou uma “participação histórica” e em sete assembleias de voto acabaram os boletins antes de terminada a votação.

Jeannine Ramsey, 65 anos, revela o sentimento que elegeu a democrata Susan Crawford. Essa eleitora considera “vergonhoso que Elon Musk possa vir aqui para gastar milhões de dólares e tentar subornar os cidadãos”, opinou.

