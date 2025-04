Envelhecimento saudável pode elevar PIB mundial, diz FMI

O envelhecimento das populações pressiona a economia, mas medidas para incentivar o envelhecimento saudável poderão dar um impulso de 0,4 pontos percentuais, em média, ao crescimento anual da economia mundial, calcula o Fundo Monetário Internacional (FMI).

No capítulo do World Economic Outlook dedicado às implicações do envelhecimento e à economia "prateada", que designa a economia de pessoas com mais de 50 anos, divulgado nesta quarta-feira (16), o FMI destaca a importância de políticas "que apoiem o envelhecimento saudável, aumentem a participação na força de trabalho entre os idosos e eliminem as disparidades de gênero na força de trabalho".

"Ao alavancar estratégias relacionadas com essas políticas, os países podem aproveitar o potencial da economia prateada para impulsionar o crescimento e reconstruir reservas orçamentais enquanto se atravessam turbulências demográficas", argumenta a instituição.

Segundo as estimativas do FMI, projeta-se que o envelhecimento saudável adicione cerca de 0,4 pontos percentuais (p.p.) ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), em média, entre 2025 e 2050. Já uma combinação de políticas de oferta de mão de obra poderia impulsionar o crescimento anual do PIB global em cerca de 0,6 p.p. nos próximos 25 anos, "compensando quase três quartos da redução causada pela demografia durante esse período".

"Uma abordagem política multifacetada pode aumentar a oferta de mão de obra, impulsionar o crescimento e aliviar as pressões orçamentárias com o envelhecimento da população global", diz o documento.

A instituição alerta que,"embora o envelhecimento saudável compense parcialmente o impacto negativo das adversidades demográficas, o crescimento do PIB global desacelerará significativamente ao longo do século 21, e muitos países precisarão de esforços consideráveis para estabilizar a relação dívida pública/PIB".

A gravidade da diminuição no crescimento devido ao envelhecimento populacional varia amplamente entre os países, observa o FMI, sendo que economias avançadas com populações relativamente mais velhas, como o Japão, verão as suas economias encolher.