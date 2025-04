Espanha declara estado de emergência após apagão em todo o país

O Ministério do Interior da Espanha declarou estado de emergência nesta segunda-feira depois que um apagão de energia elétrica em todo o país atingiu a maior parte da Península Ibérica.

O ministério acrescentou que o estado de emergência será aplicado nas regiões que o solicitarem.

Até o momento, Madri, Andaluzia e Extremadura solicitaram que o governo central assumisse a ordem pública e outras funções.

Apagão

Um grande apagão paralisou partes da Espanha e de Portugal nesta segunda-feira, deixando aviões no solo, interrompendo o transporte público, causando pânico nas compras e deixando os dois países lutando para restaurar a energia de milhões de residências e empresas.

Alguns hospitais interromperam o trabalho de rotina, algumas lojas fecharam as portas e os governos dos dois países convocaram reuniões de emergência do gabinete, enquanto as autoridades tentavam descobrir o que havia causado o apagão em massa a partir das 7h33 (horário de Brasília).

Interrupções de energia em tal escala são extremamente raras na Europa.

"Ainda não temos informações conclusivas sobre os motivos desse corte (de energia), portanto, peço à população, como fizemos em crises anteriores, que se informe por meio dos canais oficiais", disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em um discurso à nação.

"Por enquanto, não há evidências de nenhum problema de proteção civil. Repito, não há problemas de insegurança."

Ele disse que o Conselho de Segurança Nacional da Espanha se reuniria novamente nesta segunda-feira à noite para fazer um balanço da situação.

Testemunhas da Reuters disseram que a energia elétrica começou a retornar às áreas do País Basco e de Barcelona, na Espanha, no início da tarde. Não estava claro quando a energia poderia ser restaurada de forma mais ampla.

Os hospitais de Madri e da Catalunha, na Espanha, suspenderam todo o trabalho médico de rotina, mas ainda estavam atendendo pacientes críticos, usando geradores de reserva.

Várias refinarias de petróleo espanholas foram fechadas e algumas redes de varejo fecharam em ambos os países, incluindo a rede de supermercados Lidl e a gigante de móveis IKEA.

"Não estou entendendo nada. Simplesmente não sei a quem recorrer. Minha filha em Barcelona está dando à luz. Vamos perder a conexão para chegar lá", disse Angeles Alvarez, uma viajante que ficou do lado de fora da estação ferroviária de Atocha, em Madri.

Imagens de um supermercado de Madri mostravam longas filas nos caixas e prateleiras vazias enquanto as pessoas corriam para estocar produtos básicos.

O Banco da Espanha disse que os serviços bancários eletrônicos estavam funcionando "adequadamente" nos sistemas de backup, embora os moradores também tenham relatado que as telas dos caixas eletrônicos ficaram em branco.

"Estou em um data center e tudo disparou. Todos os alarmes dispararam, e agora estamos com os grupos, esperando para descobrir o que aconteceu", disse o morador de Barcelona e engenheiro Jose Maria Espejo, 40 anos.

Em um vídeo postado no X, o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, pediu aos moradores da cidade que minimizassem seus deslocamentos e permanecessem onde estavam, acrescentando: "É essencial que os serviços de emergência possam circular".

Em Portugal, a fornecedora de água EPAL disse que o abastecimento de água também poderia ser interrompido, e filas se formaram nas lojas por pessoas que buscavam comprar suprimentos de emergência, como lâmpadas a gás, geradores e baterias.

A principal empresa portuguesa de eletricidade, a EDP, disse que havia informado aos clientes que não tinha previsão de quando o fornecimento de energia seria "normalizado", informou o jornal Publico. A empresa alertou que isso poderia levar várias horas.

Partes da França também sofreram uma breve interrupção. A RTE, operadora da rede elétrica francesa, disse que havia tomado medidas para complementar a energia em algumas partes do norte da Espanha após a interrupção.

Interrupções

As estações de rádio espanholas informaram que parte do metrô de Madri estava sendo esvaziada e que os jogos do torneio de tênis Madrid Open estavam suspensos.

Houve engarrafamentos no centro da cidade de Madri quando os semáforos pararam de funcionar, com pessoas usando coletes refletivos nos cruzamentos para direcionar o tráfego.

Centenas de pessoas ficaram do lado de fora dos prédios de escritórios nas ruas de Madri e houve uma forte presença policial em torno dos principais prédios, direcionando o tráfego e dirigindo pelos átrios centrais com luzes, de acordo com uma testemunha da Reuters.

Uma das quatro torres de edifícios em Madri que abrigam a Embaixada Britânica foi esvaziada, acrescentou a testemunha.

A rádio local informou que havia pessoas presas em vagões de metrô e elevadores parados.

Cerca de 43% da energia da Espanha provém de energia eólica e solar, com a nuclear respondendo por mais 20% e os combustíveis fósseis por 23%, de acordo com o think tank de energia Ember.

A polícia portuguesa informou que os semáforos foram afetados em todo o país, o metrô foi fechado em Lisboa e Porto e os trens não estavam funcionando.

O operador do metrô de Lisboa, Metropolitano de Lisboa, disse que o metrô estava parado, com pessoas ainda dentro dos trens, segundo o jornal Publico.

Uma fonte da TAP Air de Portugal disse que o aeroporto de Lisboa estava funcionando com geradores de reserva, enquanto a AENA, que administra 46 aeroportos na Espanha, relatou atrasos nos voos em todo o país.

Interrupções de serviço tão generalizadas são incomuns na Europa. Em 2003, um problema em uma linha de energia hidrelétrica entre a Itália e a Suíça causou uma grande interrupção em toda a península italiana por cerca de 12 horas.

Em 2006, uma rede elétrica sobrecarregada na Alemanha causou cortes de eletricidade em partes do país e na França, Itália, Espanha, Áustria, Bélgica, Holanda e até no Marrocos.

* Reportagem de Emma Pinedo, Jesus Aguado, Andrei Khalip, Catarina Demony, Aislinn Laing, Dominique Patton