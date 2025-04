Helicóptero cai no Rio Hudson, informou a polícia de Nova York

Um helicóptero caiu no Rio Hudson, na cidade de Nova York, perto de Baixa Manhattan, na tarde desta quinta-feira (10), e submergiu na água, o que provocou uma grande mobilização das equipes de emergência. A ABC News disse que foram registradas mortes, citando fontes policiais.

A deputada Grace Meng disse nas mídias sociais que estava "arrasada ao saber do acidente mortal de helicóptero no Rio Hudson".

A Administração Federal de Aviação disse que um helicóptero Bell 206 caiu e afundou no Rio Hudson, acrescentando que o número de pessoas a bordo ainda era desconhecido no momento.

A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes investigarão o caso. O NTSB conduzirá a investigação.

Um porta-voz da polícia de Nova York disse que os barcos da polícia estavam ajudando nos esforços de resgate no Hudson, mas detalhes como quantas pessoas estavam a bordo não estavam imediatamente disponíveis. A CNN informou que pelo menos três pessoas foram resgatadas.

Um vídeo do local do acidente mostrou vários barcos de emergência e da polícia circulando em torno de um trecho do rio onde o helicóptero estava submerso.

O acidente ocorreu no rio próximo ao bairro de Tribeca. A polícia de Nova York disse que os moradores deveriam esperar veículos de emergência e demora no trânsito nas áreas próximas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo