Mortos chegam a 200 por desabamento em boate na República Dominicana

A queda do teto de uma boate popular na capital da República Dominicana, Santo Domingo, causou a morte de cerca de 200 pessoas, informaram as autoridades na noite dessa quarta-feira (9), enquanto a busca por sobreviventes se torna cada vez mais difícil.

A boate desabou terça-feira (8) e há dois dias famílias se reúnem do lado de fora dos destroços da Casa Jet Set, ansiosas por informações sobre seus parentes desaparecidos e compartilhando fotos com a polícia.

"Não vamos abandonar ninguém", disse Juan Manuel Mendez, chefe do Centro de Operações de Emergência do país.

As equipes de emergência continuarão a trabalhar até que o último corpo seja encontrado, mas as esperanças de encontrar mais sobreviventes sob os escombros estão diminuindo. Ninguém foi retirado com vida em mais de 24 horas, acrescentou Mendez.

"Nas próximas horas, haverá uma transição da fase de busca e resgate para a fase de recuperação dos corpos", disse o porta-voz da Presidência, Homero Figueroa, em comunicado.

As famílias continuavam a manter esperança. Junto com dezenas de outras pessoas, Alex de Leon estava procurando sua ex-mulher, mãe de seus dois filhos, e um amigo próximo na área ao redor da boate.

"Infelizmente, não tenho nenhuma informação sobre onde eles estão", afirmou. "Meu filho de 15 anos está arrasado, e o pequeno, de 9 anos, permanece calmo porque dissemos a ele que sua mãe está no trabalho."

No início de quarta-feira, as autoridades informaram que 155 pessoas haviam sido resgatadas dos escombros e transferidas para hospitais. O número exato de pessoas que estavam dentro da boate no momento do desabamento não ficou claro.

Da comemoração à tragédia

A tragédia ocorreu durante show do popular cantor dominicano Rubby Pérez. O evento, que havia atraído políticos, atletas e outras figuras proeminentes, transformou-se em um pesadelo após a meia-noite, quando o teto desabou repentinamente.

Pérez foi uma das vítimas, e o Ministério da Cultura anunciou que realizará um tributo em homenagem à sua memória como "uma das grandes figuras da arte do país" e do merengue.

As famílias das vítimas cujos corpos já foram recuperados começaram a realizar os funerais.

Nessa quarta-feira, o presidente Luis Abinader compareceu à cerimônia fúnebre de Nelsy Cruz, governadora da província de Monte Cristi, no norte do país, e irmã do ex-jogador da MLB Nelson Cruz.

O arremessador Octavio Dotel e o rebatedor Tony Blanco, ambos ex-jogadores da Major League Baseball, também morreram.

*(Reportagem adicional de Erika Santelices)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.