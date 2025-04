Mortos em terremoto em Myanmar já são mais de 2,7 mil

O número de mortos no terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Myanmar ultrapassou os 2,7 mil, com milhares de feridos, mas foi encontrada hoje uma sobrevivente, anunciaram as autoridades do país do Sudeste Asiático.

O chefe da Junta Militar, general Min Aung Hlaing, disse em fórum na capital Naypyidaw, que 2.719 pessoas foram encontradas mortas, com 4.521 feridos e 441 desaparecidos, segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

As equipes de salvamento continuam a encontrar sobreviventes e retiraram nesta terça-feira (1º) com vida uma mulher de 63 anos dos escombros de um edifício em Naypyidaw.

Os bombeiros de Naypyidaw informaram que a mulher foi retirada 91 horas depois de ter ficado soterrada, quando o edifício desabou na sequência do tremor de sexta-feira (28), noticiou a AP.

Segundo os peritos, a probabilidade de encontrar sobreviventes diminui drasticamente após 72 horas.

Com muitas áreas atingidas pelo terremoto ainda não alcançadas pelas equipes de salvamento, espera-se que o número de vítimas continue a aumentar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 10 mil edifícios desabaram ou ficaram gravemente danificados no centro e noroeste de Myanmar.

O tremor também abalou a vizinha Tailândia e provocou a queda de um edifício em construção, soterrando muitos trabalhadores.

Dois corpos foram retirados dos escombros nessa segunda-feira e outro foi recuperado hoje, mas dezenas de pessoas continuam desaparecidas.

O balanço em Bangcoc era hoje de 21 mortos e 34 feridos, principalmente no local da construção.

A ONU informou que tem conseguido mobilizar ajuda vital para a população afetada, sem bloqueios das partes envolvidas na guerra civil em curso desde que os militares tomaram o poder em 2021.

"Até o momento, conseguimos mobilizar o pessoal e o material que temos no país", disse o coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas (ONU) na antiga Birmânia, Marcoluigi Corsi, em teleconferência a partir de Rangum.

Ele acrescentou que o material provém dos recursos que a ONU tinha planejado utilizar para as vítimas do conflito armado.

"Temos de pensar em reabastecer esses fornecimentos", afirmou, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Sobre as preocupações de que a ajuda seja desviada pelo governo para áreas afetadas sob o seu controle, Corsi disse que existe um sistema de monitoramento e controle da ajuda.

O sistema informa constantemente o que está a sendo distribuído e onde, e não foram observados problemas desse tipo até agora.

As autoridades de Myanmar informaram que mais de 8,5 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelo sismo.

