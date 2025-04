Portugal diz que energia será restaurada no país nas próximas horas

O primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro, disse nesta segunda-feira que a energia elétrica no país será totalmente restaurada nas próximas horas, depois que um grande apagão de energia atingiu a Península Ibérica durante a maior parte do dia.

Ele disse que todos os serviços estatais continuaram funcionando no país, apesar de todas as dificuldades.

Espanha

O Ministério do Interior da Espanha declarou estado de emergência nesta segunda-feira depois que um apagão de energia elétrica em todo o país atingiu a maior parte da Península Ibérica.

O ministério acrescentou que o estado de emergência será aplicado nas regiões que o solicitarem.

Até o momento, Madri, Andaluzia e Extremadura solicitaram que o governo central assumisse a ordem pública e outras funções.

Apagão

Um grande apagão paralisou partes da Espanha e de Portugal nesta segunda-feira, deixando aviões no solo, interrompendo o transporte público, causando pânico nas compras e deixando os dois países lutando para restaurar a energia de milhões de residências e empresas.

Alguns hospitais interromperam o trabalho de rotina, algumas lojas fecharam as portas e os governos dos dois países convocaram reuniões de emergência do gabinete, enquanto as autoridades tentavam descobrir o que havia causado o apagão em massa a partir das 7h33 (horário de Brasília).

Interrupções de energia em tal escala são extremamente raras na Europa.

