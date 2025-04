Rússia declara cessar-fogo unilateral de três dias na Ucrânia

O governo da Rússia informou, nesta segunda-feira (28), que o presidente Vladimir Putin decidiu por um cessar-fogo na guerra na Ucrânia durante três dias – entre 8 e 11 de maio – devido às comemorações do 80º aniversário da vitória contra a Alemanha nazista na 2ª Guerra Mundial.

“Por razões humanitárias, nos dias do 80º aniversário da vitória, da meia-noite de 7 e 8 de maio até a meia-noite de 10 e 11 de maio, o lado russo declara um cessar-fogo. Durante esse período, todas as operações militares cessam”, informou o Kremlin, por meio de nota.

O governo russo sugeriu que o “lado ucraniano” deveria fazer o mesmo e interromper as operações militares nesses três dias. “Em caso de violações do cessar-fogo pelo lado ucraniano, as Forças Armadas russas fornecerão uma resposta adequada e eficaz”, completou o governo de Moscou.

O comunicado diz ainda que a Rússia segue aberta para negociações de paz “sem pré-condições, visando eliminar as causas profundas da crise ucraniana e interação construtiva com parceiros internacionais”.

Até a publicação desta matéria, o governo da Ucrânia não havia se manifestado sobre a possibilidade de um cessar-fogo temporário durante as homenagens aos 80 anos da vitória da então União Soviética (URSS) contra a Alemanha nazista de Adolf Hitler.

O chamado Dia da Vitória é um dos mais importantes feriados da Rússia celebrado todos os anos. Neste 2025, chefes de Estados, de governos e representantes diplomáticos de diversos países vão à Rússia acompanhar as comemorações.

Lula irá à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a ida à Rússia e deve se encontrar com o presidente Putin. Na sequência, Lula segue para a China para encontro com o presidente Xi Jinping no contexto da cúpula da China com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).