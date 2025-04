TikTok lança nova estratégia de verificação de fatos nos EUA

O TikTok lançou nessa quarta-feira (16), nos Estados Unidos (EUA), um novo recurso de verificação de fatos, semelhante às notas da comunidade do X e das redes sociais da Meta, informa o Instituto Poynter.

De acordo com a organização, o TikTok é a mais recente plataforma de mídia social a lançar uma estratégia de verificação de fatos, as chamadas notas de rodapé, disponíveis nos Estados Unidos, onde a aplicação conta com mais de 170 milhões de utilizadores.

“A plataforma social diz que o novo recurso não substituirá as parcerias com mais de 20 verificadores de fatos que atualmente desmascaram a desinformação no TikTok”, sendo que os utilizadores norte-americanos com mais de 18 anos podem agora contribuir com notas sobre os vídeos da plataforma.

“As notas de rodapés oferecem nova oportunidade para as pessoas compartilharem seus conhecimentos e adicionarem uma camada de contexto à discussão, usando uma abordagem orientada por consenso”, afirmam.

.A nova funcionalidade é um recurso autônomo de confiança e segurança que pretende combater a desinformação.

O Instituto Poynter é uma organização global sem fins lucrativos que pretende fortalecer a democracia por meio do ensino, de publicações, da verificação de fatos e alfabetização midiática.

