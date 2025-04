Tribunal da Espanha vai investigar se apagão foi ciberataque

O juiz do Tribunal Nacional espanhol José Luis Calama anunciou nesta terça-feira (29) que iniciou investigação para apurar se o apagão de ontem da rede elétrica pode ter sido um ciberataque às infraestruturas do país.

Caso se comprove esse cenário, o ato é crime de terrorismo, explicou.

O anúncio foi feito pouco depois de a empresa responsável pela gestão da rede elétrica de Espanha ter descartado a possibilidade de o apagão, que também afetou Portugal e o sul da França, ter sido provocado por um ato de sabotagem à companhia.

"Com as análises que pudemos realizar até agora, podemos descartar um incidente de cibersegurança nas instalações da Red Elétrica (REE", disse o diretor de operações da empresa, Eduardo Prieto, em entrevista em Madri.

Prieto insistiu em que não foi detectada "nenhuma intrusão" nos sistemas de controle da companhia.

Segundo o diretor da REE, a empresa trabalhou desde segunda-feira com o Instituo Nacional de Cibersegurança da Espanha, em parceria com o Centro Nacional de Inteligência.

Na noite de ontem, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, admitiu não estar descartada nenhuma hipótese para explicar o apagão elétrico na Península Ibérica, um "desaparecimento súbito", em "apenas cinco segundos", de 15 gigawatts de produção.

"Nunca tinha acontecido uma queda a zero do sistema", disse Sánchez, numa declaração ao país, após a segunda reunião do dia do Conselho Nacional de Segurança da Espanha.