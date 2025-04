Veículos de mídia franceses avançam em ação judicial contra a Meta

Mais de 200 veículos de comunicação social franceses avançaram com um processo em tribunal contra a Meta, acusando a empresa norte-americana de "práticas ilegais" na publicidade online.

A ação reúne quase todos os veículos do país: televisões como a operadora pública France Telévision ou a TF1, as principais emissoras de rádios e jornais como o Le Figaro, além de empresas de mídia digitais francesas.

Os veículos acusam a empresa dona do Facebook e do Instagram de direcionar publicidade com base na acesso massivo e ilegal de dados pessoais dos usuários.

O anúncio da interposição da ação judicial foi feito através de um comunicado dos advogados que representam as empresas de comunicação, seguindo o exemplo dos 80 veículos espanhóis que, no final de 2023, processaram a Meta por motivos semelhantes.

As duas ações têm como base uma decisão de dezembro de 2022 da Autoridade de Proteção de Dados irlandesa, que tinha sancionado a empresa norte-americana por seguidas violações do regulamento geral de proteção de dados, desde a sua entrada em vigor, em maio de 2018.