Ataques israelenses matam dezenas de pessoas em Gaza

Ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 50 palestinos em Gaza nesta terça-feira (20), segundo médicos locais. O país continua seu bombardeio no território, apesar da crescente pressão internacional para interromper as operações militares e permitir a entrega desimpedida de ajuda.

Os ataques ocorreram em toda a Faixa de Gaza, e os médicos disseram que os locais atingidos incluíram duas casas onde mulheres e crianças estavam entre os 18 mortos, e uma escola que continha famílias desabrigadas.

Os militares israelenses, que na segunda-feira alertaram as pessoas na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, para deixarem a costa enquanto se preparavam para um "ataque sem precedentes", não fizeram comentários imediatos.

Na Cidade de Gaza, imagens da Reuters mostraram homens, mulheres e crianças remexendo os escombros da escola do bairro de Daraj, onde estavam abrigados, e onde peças de roupa carbonizadas e um ursinho de pelúcia vermelho estavam entre os pertences espalhados.

No Hospital Al-Ahli, nas proximidades, homens faziam orações sobre corpos envoltos em mortalhas brancas, antes de carregá-los para seus túmulos.

"Qual é a nossa culpa? Qual é a culpa das crianças? Qual é a culpa das mulheres que encontramos nas escadas com seus cabelos e roupas rasgados e queimados?", disse Omar Ahel, que estava abrigado na escola. "Por Deus, isso é injustiça."

Do lado de fora de um hospital de Khan Younis, Younis Abu Sahloul contou que seu irmão, sua cunhada e seus quatro filhos foram mortos em ataque aéreo que atingiu um acampamento próximo que abrigava palestinos deslocados sem aviso prévio.

Os ataques israelenses mataram mais de 500 pessoas nos últimos oito dias, com a intensificação da campanha militar, segundo médicos em Gaza.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse ao Parlamento que ele, juntamente com os líderes da França e do Canadá, estavam "horrorizados" com a escalada militar de Israel, reiterando os pedidos de cessar-fogo.

Os líderes de Reino Unido, França e Canadá advertiram na segunda-feira que poderiam tomar "medidas concretas" contra Israel se o país não interromper as operações militares em Gaza e suspender as restrições à ajuda.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que seu país estava envolvido em uma "guerra da civilização contra a barbárie" e prometeu que "continuaria a se defender por meios justos até a vitória total".

"TUDO ESTÁ VAZIO"

A guerra terrestre e aérea de Israel devastou o território costeiro, deslocando quase todos os seus 2,3 milhões de habitantes e matando mais de 53 mil, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

A campanha começou depois que militantes liderados pelo Hamas atacaram comunidades israelenses perto da fronteira de Gaza em outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, segundo os registros israelenses.

A guerra prejudicou as relações de Israel com grande parte da comunidade internacional e as relações com seu aliado mais próximo, os Estados Unidos, parecem estar vacilando.

Depois que Israel impôs um bloqueio de alimentos e outros suprimentos a partir de 2 de março, Gaza também tem enfrentado risco crítico de fome, disse um monitor de fome apoiado pela ONU neste mês.

Na segunda-feira, Israel permitiu a entrada de nove caminhões em Gaza e, na terça-feira, as Nações Unidas disseram ter recebido permissão de Israel para a entrada de cerca de 100 caminhões de ajuda.

A ONU afirma que Gaza precisa de pelo menos 500 caminhões de ajuda e produtos comerciais todos os dias. Durante a guerra, os caminhões com ajuda têm esperado semanas e meses na fronteira de Gaza para entrar.

Louise Wateridge, porta-voz da agência de refugiados palestinos da ONU, a UNRWA, disse na terça-feira que havia pouca comida.

"Tudo está vazio. Os depósitos, os centros de distribuição, estão vazios há semanas", declarou ela, falando de um depósito na Jordânia que tinha alimentos para 200 mil pessoas que poderiam ser levados para Gaza em apenas algumas horas.

