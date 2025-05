Carro atropela torcedores em comemoração do Liverpool; há 27 feridos

Um carro atropelou uma multidão de torcedores do Liverpool durante um desfile em comemoração ao título da Premier League nesta segunda-feira (26), deixando 27 pessoas hospitalizadas, sendo duas gravemente feridas.

A polícia disse não acreditar que o incidente esteja relacionado ao terrorismo.

A polícia informou ter prendido um "homem britânico branco de 53 anos da área de Liverpool", que acredita-se ser o motorista do veículo que atingiu um grande grupo de torcedores que estavam comemorando na cidade no noroeste da Inglaterra.

Vinte pessoas foram atendidas no local. Funcionários da ambulância informaram que, das 27 levadas ao hospital, quatro eram crianças. Um adulto e uma criança estavam em estado grave.

Quatro pessoas presas sob o veículo tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros.

Vídeos nas redes sociais mostraram pessoas sendo jogadas para o alto enquanto o carro atingia os espectadores.

Quando o carro parou, fãs furiosos se aproximaram e começaram a quebrar as janelas, enquanto os policiais intervinham para impedi-los de chegar ao motorista.

"Acreditamos que este seja um incidente isolado e, no momento, não estamos procurando ninguém relacionado a ele. O incidente não está sendo tratado como terrorismo", disse a subchefe de polícia temporária Jenny Sims aos repórteres.

Com a maioria das pessoas de folga devido ao feriado de primavera, centenas de milhares de fãs se reuniram para assistir aos jogadores do Liverpool e sua comissão técnica viajando pelo centro da cidade em um ônibus aberto com o troféu da Premier League, o campeonato inglês de futebol.

O incidente "lançou uma sombra escura sobre o que tinha sido um dia alegre", disse o líder do conselho municipal de Liverpool, Liam Robinson, nas redes sociais.

Após o ocorrido, um fotógrafo da Reuters viu serviços de emergência transportando vítimas em macas para ambulâncias e destroços espalhados pela rua.

A polícia foi rápida em dar uma descrição do homem preso.

Dal Babu, ex-superintendente-chefe da Polícia Metropolitana de Londres, disse à BBC que esta foi uma tentativa de acalmar as especulações nas redes sociais de que o episódio foi um ataque islâmico.

A mesma força policial supervisionou a resposta ao assassinato de três meninas na cidade vizinha de Southport no ano passado, um incidente que desencadeou dias de tumultos, motivados por especulações online sobre a identidade do agressor.

Uma testemunha ocular do incidente desta segunda-feira, que se identificou como Chelsea, disse à BBC Radio que as pessoas aglomeradas na rua só foram alertadas do perigo pelos gritos da multidão.

Isso permitiu que algumas saltassem para fora do caminho, já que o motorista não demonstrava sinais de redução de velocidade.

"Com a comoção, essa foi a única razão pela qual olhamos para cima e, felizmente, olhamos para cima e conseguimos pular para fora do caminho a tempo", disse a mulher.

Outra testemunha disse que, antes do incidente, havia desordem no centro da cidade, onde o desfile deveria acontecer, com superlotação e espectadores confusos pela falta de sinalização sobre o fechamento de ruas ou para onde deveriam ir.

O Liverpool havia conquistado o troféu pela última vez durante a pandemia de covid-19, quando as comemorações não foram permitidas devido aos lockdowns.

Repercussão

Políticos no Reino Unido e na Irlanda, onde o clube é popular, agradeceram aos serviços de emergência.

"Meus pensamentos estão com todos os feridos ou afetados", disse o primeiro-ministro Keir Starmer no X, chamando as cenas de "terríveis" e dizendo que estava sendo atualizado sobre os eventos.

Já a equipe informou ao X que estava em contato direto com a polícia. "Nossos pensamentos e orações estão com aqueles que foram afetados por este grave incidente", disse o Liverpool FC.

Reportagem de Phil Noble, Sam Tobin e Muvija M; texto de Kate Holton