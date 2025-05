Em nono teste, Starship se desintegra logo após decolagem no Texas

O foguete Starship, da SpaceX, empresa aeroespacial do magnata Elon Musk, sofreu "rápida desmontagem não programada", cerca de uma hora após a decolagem do Texas, no sul dos Estados Unidos, no nono voo de teste. O aparelho partiu-se e caiu no Oceano Índico depois de perder combustível.

"Como se o voo não fosse suficientemente emocionante, a Starship sofreu rápida desmontagem não programada. As equipes vão continuar a analisar os dados e a trabalhar para o nosso próximo teste de voo", disse a empresa na rede social X.

O "sucesso é o resultado da aprendizagem" e o teste vai ajudar a "melhorar a confiabilidade" do foguete, acrescentou.

O Starship, desenvolvido pela SpaceX e considerado o maior já construído, foi lançado no Texas nessa terça-feira (27) para novo voo de teste.

Concebido para ir à Lua e a Marte, o Starship foi lançado pouco depois das 18h35 locais, depois de duas tentativas anteriores, no início deste ano, terem terminado com explosões.

Com 123 metros de altura, o equivalente a um edifício de 40 andares, o Starship é o maior veículo de transporte espacial desenvolvido até agora.

Elon Musk

O dono da SpaceX tem vendido a ideia de que, com a Starship, a humanidade poderá “colonizar” Marte, um planeta no qual apenas 18 missões espaciais aterrissaram, todas elas não tripuladas.

Em entrevista ao Ars Technica antes do lançamento, Musk mostrou-se confiante de que tinha resolvido os problemas dos dois últimos voos e disse que “o mais importante são os dados para melhorar o design das placas” das próximas naves espaciais.

A Administração Federal de Aviação (FAA) afirmou ter conhecimento de uma “anomalia” na missão e disse que estava cooperando com a SpaceX, excluindo a possibilidade de danos pessoais ou materiais resultantes da falha e desintegração do foguete.

Na semana passada, a FAA deu luz verde à SpaceX para aumentar o número de voos de teste para 25 por ano, apesar das críticas de grupos ambientalistas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.