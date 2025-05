Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata "agressivo"

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com uma "forma agressiva" de câncer de próstata com metástase óssea. Ele e sua família estão analisando as opções de tratamento com os médicos, disse seu escritório em um comunicado neste domingo (18).

Biden foi diagnosticado na sexta-feira (16), depois de apresentar sintomas urinários, disse o comunicado.

"Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz", disse seu escritório.

O mandato de Biden como presidente dos Estados Unidos terminou em 20 de janeiro, quando Donald Trump tomou posse.

