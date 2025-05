Netanyahu afirma que Israel controlará a Faixa de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira (19) que Israel controlará toda a Faixa de Gaza, apesar da crescente pressão internacional que o forçou a suspender o bloqueio ao fornecimento de ajuda que deixou o enclave à beira da fome.

As Forças Armadas israelenses, que anunciaram o início de nova operação na sexta-feira (16), alertaram os moradores da cidade de Khan Younis, no sul, nesta segunda-feira, para deixar imediatamente o litoral, enquanto preparavam "um ataque sem precedentes".

"Há uma luta enorme acontecendo, intensa, vamos controlar todas as partes de Gaza", disse Netanyahu em mensagem de vídeo na qual prometeu alcançar "vitória completa" com a libertação dos 58 reféns ainda mantidos pelo Hamas em Gaza e a destruição do grupo militante palestino.