Netanyahu diz que líder do Hamas em Gaza Mohammad Sinwar foi morto

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira (28) que Israel eliminou o líder do Hamas em Gaza, Mohammad Sinwar, um dos mais procurados e irmão mais novo do falecido líder do grupo, Yahya Sinwar.

Mohammad Sinwar foi alvo de um ataque israelense a um hospital no sul de Gaza neste mês, e Netanyahu afirmou em 21 de maio que era provável que ele tivesse sido morto.

"Eliminamos Mohammad Deif, (Ismail) Haniyeh, Yahya Sinwar e Mohammad Sinwar", disse Netanyahu, confirmando a morte ao Parlamento israelense, conhecido como Knesset.

"Nos últimos dois dias, passamos por uma reviravolta dramática rumo à derrota completa do Hamas."

Ele acrescentou que Israel também estava "assumindo o controle da distribuição de alimentos", uma referência a um novo sistema de distribuição de ajuda humanitária em Gaza, administrado por um grupo apoiado pelos Estados Unidos.

O Hamas ainda não confirmou a morte de Sinwar.

Sinwar foi promovido ao alto escalão do grupo militante palestino no ano passado, depois que Israel matou seu irmão Yahya em combate.

Yahya Sinwar planejou o ataque de outubro de 2023 a Israel que desencadeou a guerra, agora em seu 20º mês, e mais tarde foi nomeado líder geral do grupo após Israel matar seu antecessor Ismail Haniyeh no Irã.