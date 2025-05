Papa pede fim das guerras, paz na Ucrânia e cessar-fogo em Gaza

Cidade do Vaticano

O papa Leão XIV apelou às maiores potências do mundo para que "não haja mais guerras", em sua primeira mensagem de domingo às multidões na Praça de São Pedro desde sua eleição como pontífice.

Eleito em 8 de maio, o novo papa pediu "paz autêntica e duradoura" na Ucrânia, cessar-fogo em Gaza e a libertação de todos os reféns israelenses mantidos pelo grupo Hamas.

Falando fluentemente italiano, Leão XIV comemorou o recente cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, e disse que estava rezando a Deus para conceder ao mundo o "milagre da paz".

"Chega de guerra!", disse o papa, repetindo um apelo frequente do falecido papa Francisco e lembrando o recente 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, na qual cerca de 60 milhões de pessoas foram mortas.

Leão XIV disse que o mundo de hoje está vivendo "o cenário dramático de uma Terceira Guerra Mundial sendo travada aos poucos", repetindo novamente uma frase cunhada por Francisco.

Dezenas de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro e na Via della Conciliazione, que leva ao Vaticano, aplaudiram o apelo pela paz em uma ocasião alegre, apesar da mensagem solene.

Leão XIV disse que carrega em seu coração o "sofrimento do amado povo da Ucrânia". Horas depois de o presidente russo Vladimir Putin propor negociações diretas para pôr fim à guerra de três anos com a Ucrânia, o papa apelou por conversações para alcançar uma "paz autêntica, justa e duradoura".

Dizendo-se "profundamente triste" com a guerra em Gaza e pediu um cessar-fogo imediato, ajuda humanitária e a libertação dos reféns restantes mantidos pelo Hamas, e afirmou ter ficado feliz em saber do recente cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, esperando que as negociações levassem a um acordo duradouro entre os vizinhos.

"Mas há tantos outros conflitos no mundo!", acrescentou.

Bandas Marciais

O ex-cardeal Robert Prevost, que escolheu ser chamado de papa Leão XIV, é o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos (EUA) e era relativamente desconhecido no cenário mundial antes da eleição.

Ele serviu por décadas como missionário no Peru antes de se tornar cardeal e assumir um alto cargo no Vaticano, há dois anos.

O primeiro discurso de Leão XIV neste domingo coincidiu com uma peregrinação previamente planejada a Roma por bandas marciais de todo o mundo.

Minutos antes de o papa se dirigir à multidão, as bandas marcharam pela ampla avenida que leva ao Vaticano tocando músicas como YMCA, da banda Village People, o tema do filme Rocky, e músicas de John Philip Sousa, que compôs o clássico Stars and Stripes Forever.

A peruana Gladys Ruiz, que mora em Roma, estava entre a multidão na praça, estimada em mais de 100 mil pessoas pelas autoridades italianas. Chamando Leão XIV de "papa peruano", ela disse que a eleição do cardeal Prevost é "uma grande honra" para seu país. Leão XIV tem dupla cidadania, tendo obtido a cidadania peruana em 2015.

Também estavam presentes Dennis Gilligan e sua esposa Maureen, de Boston, Massachusetts, em visita a Roma para comemorar seu aniversário. Gilligan disse ter perdido a oportunidade de ver o papa João Paulo 2º quando ele esteve em Boston, em 1979.

"Me arrependi disso a vida toda", afirmou. "Foi muito comovente."

A multidão também foi entretida por bandas da Itália, do México e de outras partes da América Latina, que vieram a Roma para o Ano Santo Católico.

Em todas as suas aparições desde a eleição, Leão XIV não fez nenhuma menção a seu país de nascimento, irritando alguns comentaristas conservadores dos EUA.

