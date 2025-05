Pedidos semanais de auxílio-desemprego aumentam nos EUA

O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de seguro-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, o que pode indicar um aumento nas demissões devido às tarifas de importação, que pesaram sobre a economia no primeiro trimestre.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram 18 mil, para 241 mil em base ajustada sazonalmente, na semana encerrada em 26 de abril, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (1º). Economistas consultados pela Reuters previam 224 mil pedidos para a última semana.

A economia dos EUA apresentou contração no primeiro trimestre pela primeira vez em três anos, inundada por importações, enquanto as empresas tentavam evitar as tarifas do presidente Donald Trump.

Economistas preveem que a política comercial agressiva resultará em uma onda de perdas de empregos. As tarifas, que devem prejudicar a demanda doméstica, já estão levando algumas empresas a reduzir o quadro de funcionários.

A United Parcel Service anunciou na terça-feira que cortaria 20 mil empregos e fecharia 73 instalações, como parte de um plano de redução nas entregas da Amazon.com.

As empresas em geral adotaram uma atitude de esperar para ver e estão mantendo suas forças de trabalho, embora permaneçam cautelosas quanto ao aumento de pessoal.

O número de pessoas que receberam benefícios após uma semana inicial de auxílio, um indicador de contratação, aumentou 83 mil, para 1,916 milhão, em dados ajustados sazonalmente, durante a semana encerrada em 19 de abril, mostrou o relatório.

