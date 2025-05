Pentágono determina retirada de até mil transgêneros do Exército

O Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono) vai começar a retirar imediatamente do Exército até mil militares que se identificam abertamente como transgênero, dando aos outros 30 dias para se autoidentificarem, de acordo com nova diretriz divulgada nesta sexta-feira (9).

Após a decisão do Supremo Tribunal na terça-feira (6), favorável à Casa Branca, que permitiu à administração Trump impor proibição de pessoas transgênero nas Forças Armadas, o Departamento de Defesa vai começar a analisar os registros médicos para identificar outros que não se assumiram como transgêneros.

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, que emitiu a nova diretriz sobre o assunto, já tinha deixado sua opinião clara após a decisão do tribunal.

"Chega de trans no DoD [Pentágono]", escreveu Hegseth em publicação na rede social X.

Mais cedo nesse dia, antes de o tribunal decidir, Hegseth foi mais direto, dizendo numa conferência que o seu departamento está a deixar o "wokismo" [referência ao ativismo que visa a promover e defender todas as minorias] e a fraqueza para trás.

"Chega de pronomes", frisou, em encontro das forças de operações especiais em Tampa.

As autoridades do Pentágono disseram que é difícil determinar exatamente quantos militares transgêneros existem, mas lembraram que os registros médicos vão mostrar aqueles que foram diagnosticados com disforia de gênero, que apresentam sintomas ou estão sendo tratados.

Esses militares serão forçados a abandonar o serviço involuntariamente.

Representantes do Pentágono destacaram que, em 9 de dezembro de 2024, havia 4.240 soldados diagnosticados com disforia de gênero no ativo, na Guarda Nacional e na Reserva. Mas reconheceram que o número pode ser maior.

O memorando divulgado hoje é semelhante ao enviado em fevereiro, mas qualquer ação foi travada no momento por vários processos judiciais.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.