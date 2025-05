Scorsese anuncia documentário que reúne conversas com o papa Francisco

Um novo documentário do diretor ganhador do Oscar Martin Scorsese apresentará uma conversa com o falecido papa Francisco sobre o esforço apoiado pelo pontífice para oferecer educação por meio do cinema, disseram os produtores do filme nesta quarta-feira.

Chamado "Aldeas - A New Story", o documentário está "enraizado na crença do papa na sagrada natureza da criatividade", disse um comunicado dos cineastas.

Segundo eles, a conversa inédita com Scorsese foi a "última entrevista aprofundada do papa para o cinema".

Francisco morreu neste mês aos 88 anos e foi enterrado no sábado.

O documentário vai mostrar o trabalho da Scholas Occurrentes, movimento educacional fundado pelo papa Francisco, e Aldeas, projeto que apoia a produção de curtas-metragens para promover a compreensão cultural.

Antes de morrer, Francisco chamou o documentário de "um projeto extremamente poético e muito construtivo porque vai às raízes do que é a vida humana, a sociabilidade humana, os conflitos humanos... a essência da jornada de uma vida", disseram os cineastas.

Não foi anunciada uma data de lançamento.

