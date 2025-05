UE e Reino Unido anunciam novas sanções à Rússia sem esperar pelos EUA

União Europeia e Reino Unido anunciaram novas sanções contra a Rússia nesta terça-feira (20), sem esperar que os Estados Unidos se juntassem a eles, um dia depois que o presidente Donald Trump conversou com Vladimir Putin pelo telefone, sem obter uma promessa de cessar-fogo na Ucrânia.

Londres e Bruxelas disseram que as novas medidas se concentrarão na "frota fantasma" de petroleiros e empresas financeiras que ajudam Moscou a evitar o impacto de outras sanções impostas por causa da guerra.

No entanto, as novas medidas foram anunciadas sem as ações correspondentes de Washington, apesar do intenso lobby público dos líderes dos países europeus para que o governo Trump se unisse a eles.

Os líderes de Reino Unido, França, Alemanha e Polônia viajaram juntos para Kiev no início deste mês e disseram que tinham novas sanções contra a Rússia prontas para serem aplicadas.

Os líderes europeus telefonaram para Trump na véspera de sua ligação com Putin para pedir que ele se juntasse a eles na imposição de medidas mais rígidas.

Rússia e Ucrânia realizaram suas primeiras conversas diretas em mais de três anos na sexta-feira, mas não conseguiram chegar a um acordo sobre cessar-fogo.

A Ucrânia diz que está pronta para um cessar-fogo imediato proposto por Trump, enquanto a Rússia diz que quer primeiro as negociações.

Os europeus dizem que isso é uma prova de que Putin, que começou a guerra invadindo sua vizinha em 2022, não está preparado para acabar com ela.

"Putin está claramente ganhando tempo, infelizmente temos que dizer que Putin não está realmente interessado na paz", disse o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius.

Pressão

Depois de anunciar as sanções, Bruxelas e Londres sugeriram que outras sanções ainda poderiam ser aplicadas, deixando claro que não perderam a esperança de persuadir Washington a agir.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, pediu "sanções que sejam realmente dissuasivas".

"Vamos pressionar Vladimir Putin a pôr um fim em sua fantasia imperialista", disse ele.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, afirmou que "atrasar os esforços de paz apenas redobrará nossa determinação de ajudar a Ucrânia a se defender e usar nossas sanções para restringir a máquina de guerra de Putin".

A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, disse que mais sanções estavam "em andamento".

"Quanto mais tempo a Rússia travar a guerra, mais dura será nossa resposta", escreveu ela no X.

As últimas sanções têm como objetivo principal reprimir uma frota de navios que a Rússia usa para exportar petróleo, contornando um limite de preço de US$ 60 por barril imposto pelo grupo G7 de países industrializados para limitar a renda da Rússia.

Reino Unido e UE disseram que também trabalharão para reduzir o limite, mas Kallas deixou claro que é necessário que os Estados Unidos ajam.

"Todos nós concordamos e dissemos (...) que se eles não concordarem com o cessar-fogo incondicional, como a Ucrânia concordou há mais de 60 dias, haverá uma ação forte", disse Kallas.

"E é isso que queremos ver de todas as partes que disseram que agirão de acordo."

Trump afirmou na segunda-feira que Rússia e Ucrânia estavam prontas para iniciar as negociações. Putin disse que o processo levaria tempo.

Reportagem adicional de Julia Payne, Bart Meijer e Lili Bayer